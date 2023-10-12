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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Башкирии 12 октября закроют участок трассы из-за взрывных работ

О взрывах на трассе 12 октября предупредили водителей Башкирии

12 октября 2023, 03:22
Фото: 1MI

В Башкирии 12 октября закроют участок трассы из-за взрывных работ

Речь идет о трассе М-5 в районе Аши.

Сегодня, 12 октября, с 9 до 14 часов будет закрыт участок трассы М-5 с 1565 по 1576 км.

Как уточнили в Минтрансе Башкирии, связано ограничение с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

Объехать данный участок водителям легковых автомобилей предлагают через Ашу-Миньяр-Сим. Водителям грузового транспорта и автобусов проезд запрещен.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Транспорт
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