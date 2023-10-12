О взрывах на трассе 12 октября предупредили водителей Башкирии

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Сегодня, 12 октября, с 9 до 14 часов будет закрыт участок трассы М-5 с 1565 по 1576 км.
Как уточнили в Минтрансе Башкирии, связано ограничение с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
Объехать данный участок водителям легковых автомобилей предлагают через Ашу-Миньяр-Сим. Водителям грузового транспорта и автобусов проезд запрещен.