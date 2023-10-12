В Уфу закроют въезд по одному из мостов

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
13 октября уфимцев ждёт неприятное событие — в очередной раз перекроют Шакшинский мост.
В последний раз мост перекрывали 4 и 5 октября. Тогда там проводили геодезический мониторинг, чтобы проверить состояние моста. Ровно поэтому ограничения введут и завтра.
В пятницу мост не будет обслуживать водителей с 10:00 до 11:00. Жителям Шакши, Князево и Иглино придётся потерпеть или искать объездную дорогу по пути на работу. Например, снова воспользоваться Князевской переправой через Уфимку.
Недавно уфимцы узнали, что почти на два месяца перекроют участок на «Салаватке».