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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Уфе снова перекроют один из мостов

В Уфу закроют въезд по одному из мостов

12 октября 2023, 12:19
Фото: 1MI

В Уфе снова перекроют один из мостов

В последний раз такие ограничения вводились в начале месяца.

13 октября уфимцев ждёт неприятное событие — в очередной раз перекроют Шакшинский мост.

В последний раз мост перекрывали 4 и 5 октября. Тогда там проводили геодезический мониторинг, чтобы проверить состояние моста. Ровно поэтому ограничения введут и завтра.

В пятницу мост не будет обслуживать водителей с 10:00 до 11:00. Жителям Шакши, Князево и Иглино придётся потерпеть или искать объездную дорогу по пути на работу. Например, снова воспользоваться Князевской переправой через Уфимку.

Недавно уфимцы узнали, что почти на два месяца перекроют участок на «Салаватке».

#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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