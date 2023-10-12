В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты

Сейчас карта нового поколения на территории Уфы доступна в центральных районах (кроме дворов) и на всех основных дорогах, в том числе на дороге до аэропорта.

В течение месяца подробная цифровая разметка появится в Яндекс Картах для всех уфимских дорог, а позже будут детализированы здания, туннели, остановки, входы в подземные переходы и другие объекты.