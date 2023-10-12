В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Благодаря обновлениям карты прокладывают оптимальный маршрут с учетом полос и перестраивания для поворотов в ту или иную сторону. Здания на новой карте отображаются в трехмерном формате, ориентироваться на местности стало еще удобнее, а камера, которая движется вдоль маршрута, фиксирует больше дорожных событий впереди автомобиля, в том числе ДТП и ремонт дорог.
Руководитель продукта Яндекс Карт Ольга Бобкова рассказала, что для создания такой карты использовался специальный инструмент для репроецирования панорам: он накладывает свежие панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы.
Уже оцифровано 1895 км уфимских дорог, также на цифровые карты нанесено 100 разных видов разметки.
Сейчас карта нового поколения на территории Уфы доступна в центральных районах (кроме дворов) и на всех основных дорогах, в том числе на дороге до аэропорта.
В течение месяца подробная цифровая разметка появится в Яндекс Картах для всех уфимских дорог, а позже будут детализированы здания, туннели, остановки, входы в подземные переходы и другие объекты.
Чтобы увидеть обновления, достаточно перейти на вкладку Навигатора или построить маршрут в приложении Яндекс Карт и поехать!