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Published Сегодня, 08:37

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В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты

В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты

12 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Яндекс Карты обновили карту для водителей: теперь на ней видна реальная разметка, парковочные места и островки безопасности. Это поможет водителям легче ориентироваться в пути и ездить безопаснее.

Благодаря обновлениям карты прокладывают оптимальный маршрут с учетом полос и перестраивания для поворотов в ту или иную сторону. Здания на новой карте отображаются в трехмерном формате, ориентироваться на местности стало еще удобнее, а камера, которая движется вдоль маршрута, фиксирует больше дорожных событий впереди автомобиля, в том числе ДТП и ремонт дорог.

Руководитель продукта Яндекс Карт Ольга Бобкова рассказала, что для создания такой карты использовался специальный инструмент для репроецирования панорам: он накладывает свежие панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы.
Уже оцифровано 1895 км уфимских дорог, также на цифровые карты нанесено 100 разных видов разметки.

Фото: Яндекс Карты

Сейчас карта нового поколения на территории Уфы доступна в центральных районах (кроме дворов) и на всех основных дорогах, в том числе на дороге до аэропорта.
В течение месяца подробная цифровая разметка появится в Яндекс Картах для всех уфимских дорог, а позже будут детализированы здания, туннели, остановки, входы в подземные переходы и другие объекты.

Чтобы увидеть обновления, достаточно перейти на вкладку Навигатора или построить маршрут в приложении Яндекс Карт и поехать!

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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