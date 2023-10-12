В России хотят стандартизировать тарифы платных парковок

Например, один город может предоставлять льготы для многодетных семей, а другой — нет. Более того, если многодетная семья имеет право на льготную парковку в своем городе, то при посещении других городов они не смогут воспользоваться такой же льготой, даже если в этих городах также есть соответствующие льготы для многодетных семей, отметил депутат.