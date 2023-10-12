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Updated Сегодня, 08:31

В России хотят стандартизировать тарифы платных парковок

12 октября 2023, 08:30
Евгений Фёдоров, депутат Госдумы, предложил установить единые правила для платных парковок в городах России на федеральном уровне.

Согласно его заявлению, тарифы и льготы для пользователей парковок определяются местными органами власти и могут существенно отличаться от города к городу, пишет RT.

Например, один город может предоставлять льготы для многодетных семей, а другой — нет. Более того, если многодетная семья имеет право на льготную парковку в своем городе, то при посещении других городов они не смогут воспользоваться такой же льготой, даже если в этих городах также есть соответствующие льготы для многодетных семей, отметил депутат.

Поэтому он предлагает разработать федеральный закон, который установит единые правила для формирования тарифов на платную парковку и определит льготные условия для отдельных категорий граждан. Также Фёдоров предлагает создать федеральное льготное разрешение на использование платной парковки.

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