В России хотят стандартизировать тарифы платных парковок

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Согласно его заявлению, тарифы и льготы для пользователей парковок определяются местными органами власти и могут существенно отличаться от города к городу, пишет RT.
Например, один город может предоставлять льготы для многодетных семей, а другой — нет. Более того, если многодетная семья имеет право на льготную парковку в своем городе, то при посещении других городов они не смогут воспользоваться такой же льготой, даже если в этих городах также есть соответствующие льготы для многодетных семей, отметил депутат.
Поэтому он предлагает разработать федеральный закон, который установит единые правила для формирования тарифов на платную парковку и определит льготные условия для отдельных категорий граждан. Также Фёдоров предлагает создать федеральное льготное разрешение на использование платной парковки.