В Башкирии впервые с мая подорожало молоко

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Цены на молоко в Башкирии стали выше, чем месяц назад. Такое в последний раз случалось в мае этого года.
Башстат опубликовал свежую статистику о потребительских ценах на ряд продуктов. Оказалось, что средняя цена за литр пастеризованного молока (жирностью 2,3-3,2%) составляет 66 рублей 31 копейка. Месяц назад один литр стоил дешевле на 14 копеек. При этом в Уфе молоко стоит на 2 рубля дороже, чем в среднем по Уфе — 68 рублей 34 копейки.
Для сравнения, в Сибае и Стерлитамаке цена на молоко не достигает и 63 рублей — по 62,53 и 62,72 рубля соответственно.
Стоит отметить, ценники на молоко до сих пор не достают до майских показателей. Тогда оно стоило рубль с лишним дороже. В то же время за год молоко выросло в цене примерно на столько же — с 65 рублей 12 копеек.
Оказывается, что в сентябре упали в цене говядина (на 1,4%), бескостная свинина (на 1,6%). Картофель стал доступнее и вовсе почти на 17% — один килограмм стоит в среднем 26 рублей 6 копеек. Также в Башкирии подешевели яблоки, виноград, морковь, свёкла, лук, капуста. Среди промышленных товаров снижение зафиксировано у поваренной соли, сухих супов в пакетиках, овсяных и перловых круп, вермишели, макаронных изделий.
Сильнее всего за месяц подорожали бананы (на 24,4%), свежие помидоры (34,4%) и свежие огурцы (11,5%). За год наибольший рост цен почувствовали любители апельсинов — они выросли в цене на 161,3%. Теперь килограмм этих цитрусовых стоит 179,58 рублей. Почти столько же — лимоны (180,55 рублей).
Ранее мы рассказывали, что учителя в Башкирии получают оклады ниже минимальной планки оплаты труда, а годовая инфляция в России подступает к 6%.