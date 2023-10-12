В Башкирии простились с погибшем в ходе СВО 39-летним Тимуром Валиевым

Известно, что Тимур Валиев родился в Салавате, окончил ПУ №109 по специальности «водитель», а в июне 2003 года был призван на срочную службу. После мужчина работал водителем в отделе МВД по Мелеузовскому району, в ИК-7 УФСИН России по РБ. Является пенсионером УФСИН. В 2023 году поступил на военную службу по контракту.