В Башкирии простились с погибшем в ходе СВО 39-летним Тимуром Валиевым

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Мелеузовском районе простились с погибшим в ходе СВО 39-летним младшим сержантом Тимуром Валиевым. Об этом сообщил глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.
Известно, что Тимур Валиев родился в Салавате, окончил ПУ №109 по специальности «водитель», а в июне 2003 года был призван на срочную службу. После мужчина работал водителем в отделе МВД по Мелеузовскому району, в ИК-7 УФСИН России по РБ. Является пенсионером УФСИН. В 2023 году поступил на военную службу по контракту.