В Башкирии острый дефицит водителей, охранников и грузчиков

В водителях сильнее других нуждается ООО «Киви» — им требуется 50 рабочих с категориями B, C. Эта контора предлагает водителям зарплату от 52 тысяч рублей. Те же 50 водителей нужны военкомату Благоварского и Буздякского районов. Правда, там предлагают зарплату от 30 тысяч. Стерлитамакский центр занятости сообщает, что 35 водителей требуются для трудоустройства в городе Мегион Ханты-Мансийской автономной области.