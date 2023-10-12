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Updated Сегодня, 12:10

Работодателям в Башкирии срочно требуются водители и разнорабочие

В Башкирии острый дефицит водителей, охранников и грузчиков

12 октября 2023, 11:43
Фото: 1MI

Работодателям в Башкирии срочно требуются водители и разнорабочие

Частным компаниям приходится конкурировать за рабочих с крупными государственными учреждениями и предприятиями.

В республиканском центре занятости населения опубликовали информацию о вакансиях. Больше всего требуется водителей, охранников и разнорабочих.

Ранее мы рассказывали о том, что больше всего безработных — в городах Агидель, Межгорье и Мелеуз с Дюртюли. Но даже в них уровень регистрируемой безработицы не превышает 2%.

В обновлённой информации центра занятости говорится, что в Башкирии есть 713 вакансий водителей. Далее идут уборщики служебных и хозяйственных помещений, повара и специалисты.

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Больше всего свободных рабочих мест тоже предлагается водителям — незанятыми остаются 2300 позиций на эту профессию. Следом идут охранники (требуется 1407 человек), разнорабочие (1033 человека). В республике есть дефицит грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей механосборочных работ, токарей.

В водителях сильнее других нуждается ООО «Киви» — им требуется 50 рабочих с категориями B, C. Эта контора предлагает водителям зарплату от 52 тысяч рублей. Те же 50 водителей нужны военкомату Благоварского и Буздякского районов. Правда, там предлагают зарплату от 30 тысяч. Стерлитамакский центр занятости сообщает, что 35 водителей требуются для трудоустройства в городе Мегион Ханты-Мансийской автономной области.

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Также предприятиям не хватает «станочников». Например, в ОДК-УМПО операторам ЧПУ обещают 75 тысяч рублей. Заводу требуется 237 таких специалистов. Кроме того, «ЧПУшники» востребованы в новом белорусско-башкирском предприятии «Амкодор-Агидель», о котором мы рассказывали отдельно.

Заводы ищут инженеров-технологов, контролёров, слесарей и токарей. А охранники востребованы в частных охранных организациях.

Недавно мы рассказывали о том, какие трудности окружают работников аппарата мировых судей, на какие средства живут учителя и чем грозит кадровый голод в Башкирии.

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#Общество#Уфа#Безработица#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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