В Башкирии острый дефицит водителей, охранников и грузчиков

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В республиканском центре занятости населения опубликовали информацию о вакансиях. Больше всего требуется водителей, охранников и разнорабочих.
Ранее мы рассказывали о том, что больше всего безработных — в городах Агидель, Межгорье и Мелеуз с Дюртюли. Но даже в них уровень регистрируемой безработицы не превышает 2%.
В обновлённой информации центра занятости говорится, что в Башкирии есть 713 вакансий водителей. Далее идут уборщики служебных и хозяйственных помещений, повара и специалисты.
Больше всего свободных рабочих мест тоже предлагается водителям — незанятыми остаются 2300 позиций на эту профессию. Следом идут охранники (требуется 1407 человек), разнорабочие (1033 человека). В республике есть дефицит грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей механосборочных работ, токарей.
В водителях сильнее других нуждается ООО «Киви» — им требуется 50 рабочих с категориями B, C. Эта контора предлагает водителям зарплату от 52 тысяч рублей. Те же 50 водителей нужны военкомату Благоварского и Буздякского районов. Правда, там предлагают зарплату от 30 тысяч. Стерлитамакский центр занятости сообщает, что 35 водителей требуются для трудоустройства в городе Мегион Ханты-Мансийской автономной области.
Также предприятиям не хватает «станочников». Например, в ОДК-УМПО операторам ЧПУ обещают 75 тысяч рублей. Заводу требуется 237 таких специалистов. Кроме того, «ЧПУшники» востребованы в новом белорусско-башкирском предприятии «Амкодор-Агидель», о котором мы рассказывали отдельно.
Заводы ищут инженеров-технологов, контролёров, слесарей и токарей. А охранники востребованы в частных охранных организациях.
Недавно мы рассказывали о том, какие трудности окружают работников аппарата мировых судей, на какие средства живут учителя и чем грозит кадровый голод в Башкирии.