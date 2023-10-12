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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

На улице Пугачёва открыли движение по новой дороге. По старой — закрыли

Улица Пугачёва в Уфе стала ближе к реке

12 октября 2023, 16:54
Фото: 1MI

На улице Пугачёва открыли движение по новой дороге. По старой — закрыли

Уфимцам придётся потерпеть.

В Уфе изменится движение по улице Пугачёва.

Мэрия сообщила, что с 12 октября водители должны будут ехать по новой дороге на улице Пугачёва. Её возвели вдоль реки Белой, ближе к Набережной. Изменения касаются отрезка от Монумента дружбы до улицы Бельской и обратно.

Параллельную дорогу, функционировавшую ранее, закрыли на ремонт. Там будут заниматься отсыпкой песчано-гравийной смеси, чтобы поднять перекрёсток на 6 метров. На этом ремонтные работы не закончатся — от улицы Бельской до Геофизиков будут менять дорожное полотно.

Работы по переустройству улицы Пугачёва ведут в рамках проекта «Южные ворота», которые должны соединить Кузнецовский затон с остальной Уфой. Также для решения проблемы транспортной доступности юга Уфы идёт строительство многострадального Зининского путепровода. А «Восточному выезду» повезло больше — сегодня он получил финансирование из Москвы.

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#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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