Улица Пугачёва в Уфе стала ближе к реке

Параллельную дорогу, функционировавшую ранее, закрыли на ремонт. Там будут заниматься отсыпкой песчано-гравийной смеси, чтобы поднять перекрёсток на 6 метров. На этом ремонтные работы не закончатся — от улицы Бельской до Геофизиков будут менять дорожное полотно.