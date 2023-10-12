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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Уфе начался обратный отсчёт до 450-летия города

Уфа запускает обратный отсчёт до празднования своего юбилея. Но есть вопросы

12 октября 2023, 14:31
Фото: t.me/ufa_rb/24762

В Уфе начался обратный отсчёт до 450-летия города

Арт-объект установили в историческом центре города

В Уфе на улице Ленина появился новый арт-объект.

В центре города появился арт-объект в форме кунице, стоящей с фигуркой «сердца» в лапах. Внутри сердца — цифры, которые должны приближаться к нулю с каждым днём. Отсчёт начинается с 365. Рядом с куницей — стилизованная надпись «450» на постаменте, украшенном башкирским орнаментом.

Пользователи соцсетей отмечают, что тем самым запущен обратный отсчёт до 450-летия столицы Башкирии. Почему он поставлен именно сейчас, непонятно. Ведь день города в Уфе традиционно отмечают 12 июня.

Напомним, город готовится к своему юбилею. Для этого реконструируется аэропорт, пытаются достроить Зининский путепровод. В то же время некоторые объекты так и остаются в запущенном состоянии, а проблема общественного транспорта стала притчей во языцех.

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#Общество#Город#Уфа#Идэль Гумеров
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