Уфа запускает обратный отсчёт до празднования своего юбилея. Но есть вопросы

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Уфе на улице Ленина появился новый арт-объект.
В центре города появился арт-объект в форме кунице, стоящей с фигуркой «сердца» в лапах. Внутри сердца — цифры, которые должны приближаться к нулю с каждым днём. Отсчёт начинается с 365. Рядом с куницей — стилизованная надпись «450» на постаменте, украшенном башкирским орнаментом.
Пользователи соцсетей отмечают, что тем самым запущен обратный отсчёт до 450-летия столицы Башкирии. Почему он поставлен именно сейчас, непонятно. Ведь день города в Уфе традиционно отмечают 12 июня.
Напомним, город готовится к своему юбилею. Для этого реконструируется аэропорт, пытаются достроить Зининский путепровод. В то же время некоторые объекты так и остаются в запущенном состоянии, а проблема общественного транспорта стала притчей во языцех.