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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Стало известно состояние ребенка, которому мать распорола живот в Башкирии

Стало известно состояние ребенка, которому мать распорола живот в Башкирии

12 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Таким способом 22-летняя мать отреагировала на плач ребенка, который мешал ей выпивать вместе с мужем.
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Дети

Полуторагодовалый ребенок, которому мать вспорола живот, накануне был переведен из реанимации в отделение. Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, малыш находится в состоянии средней степени тяжести.

Лечение ребенок проходит в Республиканской детской клинической больницы Уфы.

Напомним, что инцидент произошел накануне в Белебеевском районе. По информации телеграм-канала Mash Batash, 22-летняя мать ребенка выпивала с мужем в квартире, в то же время в соседней комнате плакал ребенок, не в силах уснуть. Тогда женщина ударила малыша кулаками по голове и рассекла ему живот.

#Происшествия#Элина Сайфранова#Дети#Больница#Новости Башкирии#Скорая помощь#Скорая#Нападение на ребенка
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