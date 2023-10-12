Стало известно состояние ребенка, которому мать распорола живот в Башкирии

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Полуторагодовалый ребенок, которому мать вспорола живот, накануне был переведен из реанимации в отделение. Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, малыш находится в состоянии средней степени тяжести.
Лечение ребенок проходит в Республиканской детской клинической больницы Уфы.
Напомним, что инцидент произошел накануне в Белебеевском районе. По информации телеграм-канала Mash Batash, 22-летняя мать ребенка выпивала с мужем в квартире, в то же время в соседней комнате плакал ребенок, не в силах уснуть. Тогда женщина ударила малыша кулаками по голове и рассекла ему живот.