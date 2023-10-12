Стало известно состояние ребенка, которому мать распорола живот в Башкирии

Напомним, что инцидент произошел накануне в Белебеевском районе. По информации телеграм-канала Mash Batash, 22-летняя мать ребенка выпивала с мужем в квартире, в то же время в соседней комнате плакал ребенок, не в силах уснуть. Тогда женщина ударила малыша кулаками по голове и рассекла ему живот.