Срочно! Обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Уфе арестован

Следственное управление по Башкирии сообщает о том, что мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. По версии следствия, он сначала надругался над сводной сестрой, после чего задушил и спрятал в комнате. Дождавшись момента, когда мать ляжет спать, он унёс тело в машину. Обвиняемый спрятался в чердаке многоквартирного дома.