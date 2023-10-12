Срочно! Обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Уфе арестован

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Парень, обвиняемый в убийстве своей сводной четырнадцатилетней сестры, ближайшие месяцы проведёт под стражей.
В Орджоникидзевском районном суде избрали меру пресечения для двадцатиодноголетнего мужчина, который обвиняется в убийстве подростка. Напомним, позавчера утром в Черниковке нашли мёртвой девочку. Её тело лежало в багажнике маминой машины. Вскоре стало известно, что в преступлении подозревается её сводный брат, который мог страдать шизофренией.
Следственное управление по Башкирии сообщает о том, что мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. По версии следствия, он сначала надругался над сводной сестрой, после чего задушил и спрятал в комнате. Дождавшись момента, когда мать ляжет спать, он унёс тело в машину. Обвиняемый спрятался в чердаке многоквартирного дома.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, теперь он заключён под стражу до 10 декабря. Следствие по этому делу продолжается.