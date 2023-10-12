mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Уфе девушка стала жертвой нападения в светлое время суток

Средь бела дня: незнакомец напал на девушку в Уфе

12 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI

В Уфе девушка стала жертвой нападения в светлое время суток

Видео происшествия немедленно стали распространяться в социальных сетях, вызывая шок и возмущение.

В Черниковке произошло жестокое нападение на молодую женщину. Запись, зафиксировавшая этот ужасный инцидент, была распространена в социальных сетях.

По видео стало видно, как неизвестный мужчина подошел к девушке и схватил ее за шею, вытянул на дорогу и попытался нанести ей удары. Он удерживал ее в своей хватке, не позволяя ей сбежать, однако девушке все же удалось освободиться и в панике бежать прочь.

Преступник, успев скрыться, исчез из поля зрения до приезда полиции. Известно, что мужчина был среднего возраста и одет в спортивную одежду и сланцы. Предполагается, что он находился под воздействием наркотических веществ.

Однако главным вопросом, который возник у пользователей интернета, было то, почему прохожие, находившиеся поблизости, не оказали помощь и не попытались вмешаться.

Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по поводу инцидента:

«Заявление зарегистрировано в Отделе полиции №5 Управления МВД России по г. Уфе. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.», — ответили в ведомстве.

Ранее Mkset сообщал о нападение на пожилых людей. 51-летний житель Республики Татарстан, ранее судимый, был задержан сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе в ходе проведения розыскных мероприятий. Он признался в совершении преступлений и рассказал правоохранителям, что заранее выбирал пожилых людей в качестве потенциальных жертв. Он следил за ними, нападал и краденное имущество.

Видео: Баш ДТП
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нападение#Нападение на человека#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Отдых с видом на могилы: как и почему забросили Курочкину гору в Уфе
Сегодня, 11:29
Олимпийская чемпионка Алина Загитова упала во время выступления в Уфе
Сегодня, 07:54
В Башкирии силовики задержали активиста Фаиля Алсынова
Сегодня, 09:44
Чиновники наравне со студентами: в Башкирии без горячей воды останется правительство
Сегодня, 10:28
Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: кого это коснется
Сегодня, 09:25
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
Сегодня, 08:37