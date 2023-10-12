Средь бела дня: незнакомец напал на девушку в Уфе

По видео стало видно, как неизвестный мужчина подошел к девушке и схватил ее за шею, вытянул на дорогу и попытался нанести ей удары. Он удерживал ее в своей хватке, не позволяя ей сбежать, однако девушке все же удалось освободиться и в панике бежать прочь.