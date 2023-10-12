Средь бела дня: незнакомец напал на девушку в Уфе

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Черниковке произошло жестокое нападение на молодую женщину. Запись, зафиксировавшая этот ужасный инцидент, была распространена в социальных сетях.
По видео стало видно, как неизвестный мужчина подошел к девушке и схватил ее за шею, вытянул на дорогу и попытался нанести ей удары. Он удерживал ее в своей хватке, не позволяя ей сбежать, однако девушке все же удалось освободиться и в панике бежать прочь.
Преступник, успев скрыться, исчез из поля зрения до приезда полиции. Известно, что мужчина был среднего возраста и одет в спортивную одежду и сланцы. Предполагается, что он находился под воздействием наркотических веществ.
Однако главным вопросом, который возник у пользователей интернета, было то, почему прохожие, находившиеся поблизости, не оказали помощь и не попытались вмешаться.
Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по поводу инцидента:
«Заявление зарегистрировано в Отделе полиции №5 Управления МВД России по г. Уфе. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.», — ответили в ведомстве.
Ранее Mkset сообщал о нападение на пожилых людей. 51-летний житель Республики Татарстан, ранее судимый, был задержан сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе в ходе проведения розыскных мероприятий. Он признался в совершении преступлений и рассказал правоохранителям, что заранее выбирал пожилых людей в качестве потенциальных жертв. Он следил за ними, нападал и краденное имущество.