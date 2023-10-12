Скандал в сельской школе, арест насильника и Курочкина гора в Уфе

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
День начался с сообщений о скандале в сельской школе. В Кармаскалинском районе двое одиннадцатилетних детей избили одноклассницу после перепалки. Об этом сообщила мать девочки в социальных сетях. По её словам, никто не смог помешать ужасному событию, в момент потасовки учительницы не было в классе. Итог — ушибы, травмы селезёнки и поджелудочной, реанимация. Сейчас случаем занимаются прокуратура и следственный комитет. Заведено уголовное дело.
Другое резонансное дело началось 2 дня назад, однако события развиваются до сих пор. Подозреваемый в убийстве четырнадцатилетней девочки её единоутробный брат найден на чердаке крыши, теперь он стал обвиняемый. Кроме удушения, ему вменяют и изнасилование несовершеннолетней. На время следствия его заключили в СИЗО.
Следователи отметились и в Нуримановском районе. Там предъявлено обвинение в экстремистской деятельности местной жительнице, которая агитировала людей за запрещённую организацию. В релизе следственного управления говорится, что речь идёт о «Гражданах СССР», запрещённых и признанных экстремистскими в России решением суда. Подобная деятельность была семейным занятием — муж женщины уже судим за участие в том же объединении.
За общественную деятельность пострадал другой активист — Фаиль Алсынов. Ряд телеграм-каналов сообщили, что в его доме в Уфе и у его родителей в Зилаирском районе проведён обыск. Его задержали и доставили в следственный отдел следственного управления по Башкирии. Сообщается также, что Фаиль Алсынов подозревается в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (часть 1 статьи 282 УК РФ). Подтверждения информации в следственных органах получить не удалось.
Работники Башстата подсчитали, как изменились цены на продукты питания. Оказывается, молоко подорожало впервые с весны, а апельсины и лимоны за год стали дороже в полтора раза. Картошка и крупы дешевеют. Помидоры, хлеб и огурцы чуть выросли в цене по сравнению с августом.
Башкирские работодатели сталкиваются с дефицитом водителей, охранников, уборщиц, грузчиков. Также остро не хватает токарей, слесарей, контролёров, операторов станков с ЧПУ. Частным организациям приходится конкурировать с промышленными гигантами, военкоматами и фирмами, зазывающими рабочих на вахту.
Корреспондентка Mkset.ru пробралась на так называемую Курочкину гору. Оказывается, там похоронены солдаты Красной армии, погибшие от ран в уфимских госпиталях, а также труженики Уфимского моторостроительного завода. Соседство с могилами не мешает некоторым людям устраивать пикники неподалёку.