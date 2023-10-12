Скандал в сельской школе, арест насильника и Курочкина гора в Уфе

За общественную деятельность пострадал другой активист — Фаиль Алсынов. Ряд телеграм-каналов сообщили, что в его доме в Уфе и у его родителей в Зилаирском районе проведён обыск. Его задержали и доставили в следственный отдел следственного управления по Башкирии. Сообщается также, что Фаиль Алсынов подозревается в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (часть 1 статьи 282 УК РФ). Подтверждения информации в следственных органах получить не удалось.