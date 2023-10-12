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Published Сегодня, 10:42

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Шокирующие подробности: что известно о брате, подозреваемом в убийстве сестры в Уфе

Шокирующие подробности: что известно о брате, подозреваемом в убийстве сестры в Уфе

12 октября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Известны новые подробности трагедии

Адвокат подозреваемого в убийстве сестры в Уфе сообщил, что его клиент проходил лечение от шизофрении. Кроме того, он также предположил, что употребление психотропных веществ могло усугубить состояние подозреваемого.

Напомним, 10 октября в Черниковке нашли бездыханное тело четырнадцатилетней девочки. Оно лежало в багажнике машины ее матери.

Позже по подозрению в убийстве задержали ее 21-летнего сводного брата. Предположительно, причиной трагедии могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жестокое убийство#Виалина Ахсанова
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