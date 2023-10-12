Шокирующие подробности: что известно о брате, подозреваемом в убийстве сестры в Уфе

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Адвокат подозреваемого в убийстве сестры в Уфе сообщил, что его клиент проходил лечение от шизофрении. Кроме того, он также предположил, что употребление психотропных веществ могло усугубить состояние подозреваемого.
Напомним, 10 октября в Черниковке нашли бездыханное тело четырнадцатилетней девочки. Оно лежало в багажнике машины ее матери.
Позже по подозрению в убийстве задержали ее 21-летнего сводного брата. Предположительно, причиной трагедии могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай.