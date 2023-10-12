Россия нарастит поставки энергоресурсов в государства Азии

Эксперты считают, что до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всём мире, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Азии в мировом спросе увеличится до 30% (сейчас 21%), а вот доля Европы снизится примерно в 2 раза — до 5%.