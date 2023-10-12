Россия нарастит поставки энергоресурсов в государства Азии

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По словам президента РФ, отечественная энергосистема выдержала отказ Евросоюза от наших энергоносителей, введение потолка цен на российскую нефть, прочие санкции, в том числе в банковском секторе. Стабилизировать систему помогли своевременные действия правительства — модернизация страховой системы, расширение танкерного флота, создание новых механизмов платежей, пишет transsibinfo.com.
В свою очередь, премьер-министр Ирака Мухаммед Судани заявил, что сближение России и Азии — это способ противодействия внешним вызовам. Оно не только расширяет экономическое сотрудничество, но и укрепляет безопасность.
Эксперты считают, что до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всём мире, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Азии в мировом спросе увеличится до 30% (сейчас 21%), а вот доля Европы снизится примерно в 2 раза — до 5%.
Российский лидер напомнил и о наращивании экспорта российского газа в КНР. В 2025 году магистральный газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность — 38 млрд кубометров газа в год. Специалисты отмечают, что уже сейчас поставки по нему регулярно превышают контрактные обязательства.
Путин подчеркнул, что проекты российского ТЭК всё больше основываются именно на российских технологиях, оборудовании и программном обеспечении. Это укрепляет отечественный суверенитет в технологической и финансовой сферах.
Ключевые мероприятия РЭН-2023 проходят в Москве с 11 по 13 октября. Официальным информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.