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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Россия нарастит поставки энергоресурсов в государства Азии

Россия нарастит поставки энергоресурсов в государства Азии

12 октября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Во время пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин рассказал о предстоящем повышении объема поставок российских энергоресурсов в Азию.

По словам президента РФ, отечественная энергосистема выдержала отказ Евросоюза от наших энергоносителей, введение потолка цен на российскую нефть, прочие санкции, в том числе в банковском секторе. Стабилизировать систему помогли своевременные действия правительства — модернизация страховой системы, расширение танкерного флота, создание новых механизмов платежей, пишет transsibinfo.com.

В свою очередь, премьер-министр Ирака Мухаммед Судани заявил, что сближение России и Азии — это способ противодействия внешним вызовам. Оно не только расширяет экономическое сотрудничество, но и укрепляет безопасность.

Эксперты считают, что до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всём мире, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Азии в мировом спросе увеличится до 30% (сейчас 21%), а вот доля Европы снизится примерно в 2 раза — до 5%.

Российский лидер напомнил и о наращивании экспорта российского газа в КНР. В 2025 году магистральный газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность — 38 млрд кубометров газа в год. Специалисты отмечают, что уже сейчас поставки по нему регулярно превышают контрактные обязательства.

Путин подчеркнул, что проекты российского ТЭК всё больше основываются именно на российских технологиях, оборудовании и программном обеспечении. Это укрепляет отечественный суверенитет в технологической и финансовой сферах.

Ключевые мероприятия РЭН-2023 проходят в Москве с 11 по 13 октября. Официальным информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.

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