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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Россия готовится отозвать ратификацию договора ДВЗЯИ в ответ на действия США

12 октября 2023, 06:24
6 октября этого года спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил, что в ближайшее заседание Совета будет вынесен вопрос о отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Говорилось, что это решение соответствует интересам России и будет являться «ответом зеркального образца» на неисполнение договора США, пишет ИА RuNews24.ru. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин также высказался по этой теме в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Это решение полностью зависит от депутатов Государственной думы и, в теории, мы можем отозвать ратификацию», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что данное соглашение было подписано как Россией, так и США, но только Россия его ратифицировала.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также выразил свое мнение по этому вопросу. Он подчеркнул необходимость ответа США в рамках принципа зеркальности. Рябков отметил, что Россия ожидала движения со стороны Вашингтона в течение 23 лет, но пока что не видит никаких изменений по этому вопросу.

«Следовательно, у нас нет другого выбора, кроме как сбалансировать нашу позицию», — подытожил Рябков.

Возможно, вопрос решится быстро в Государственной думе. Например, заместитель руководителя фракции «ЕР» Адальби Шхагошев объяснил, что механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет разработан в течение 7 дней.

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