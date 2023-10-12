Россия готовится отозвать ратификацию договора ДВЗЯИ в ответ на действия США

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Говорилось, что это решение соответствует интересам России и будет являться «ответом зеркального образца» на неисполнение договора США, пишет ИА RuNews24.ru. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин также высказался по этой теме в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Это решение полностью зависит от депутатов Государственной думы и, в теории, мы можем отозвать ратификацию», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что данное соглашение было подписано как Россией, так и США, но только Россия его ратифицировала.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также выразил свое мнение по этому вопросу. Он подчеркнул необходимость ответа США в рамках принципа зеркальности. Рябков отметил, что Россия ожидала движения со стороны Вашингтона в течение 23 лет, но пока что не видит никаких изменений по этому вопросу.
«Следовательно, у нас нет другого выбора, кроме как сбалансировать нашу позицию», — подытожил Рябков.
Возможно, вопрос решится быстро в Государственной думе. Например, заместитель руководителя фракции «ЕР» Адальби Шхагошев объяснил, что механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет разработан в течение 7 дней.