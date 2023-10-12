Россия готовится отозвать ратификацию договора ДВЗЯИ в ответ на действия США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также выразил свое мнение по этому вопросу. Он подчеркнул необходимость ответа США в рамках принципа зеркальности. Рябков отметил, что Россия ожидала движения со стороны Вашингтона в течение 23 лет, но пока что не видит никаких изменений по этому вопросу.