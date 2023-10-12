Прокуратура Башкирии начала проверку по факту избиения школьницы на уроке

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту избиения школьницы во время урока в одной из школ Кармаскалинского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, все произошло 10 октября во время урока. Двое учеников 6 класса нанесли девочке несколько ударов по различным частям тела. Учительница на тот момент в кабинета отсутствовала. После занятий школьница отправилась домой, а после ее доставили в медицинское учреждение.
Так, прокуратура даст оценку действиям должностным лицам, сотрудникам школы и проверит исполнение законодательства об образовании.
Напомним, что об инциденте стало известно из социальных сетей. Мама девочки рассказала, что ее дочь была избита одноклассниками и в результате оказалась в реанимации с отбитой селезенкой и поджелудочной, а также с множественными ушибами.
Между тем, в школе факт столь жестокого избиения школьницы опровергают. Как сообщила Mkset директриса школы, в тот день конфликт между одноклассниками действительно был, однако в результате, со слов директрисы, у девочки была только припухлость руки.