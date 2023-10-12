Платформа Webinar помогла с трансляцией крупнейшей в Европе конференции переводчиков

Translation forum Russia — это крупнейшая в Европе конференция отрасли переводов и локализации, проходящая в Уфе. Ежегодно она собирает от 300 до 500 участников, включая представителей международных организаций, таких как Европейская комиссия и Информационный центр ООН, FIT Europe, Бельгийская палата переводчиков, WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности. В этом году в режиме онлайн в конференции приняли участие гости из Ирана, Китая, Японии, а также руководители переводческих бюро и отделов переводов, преподаватели и представители вузов со всей России.