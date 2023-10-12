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Платформа Webinar помогла с трансляцией крупнейшей в Европе конференции переводчиков

Платформа Webinar помогла с трансляцией крупнейшей в Европе конференции переводчиков

12 октября 2023, 11:20
Фото: МТС
Цифровая экосистема МТС предоставила крупнейшей отраслевой переводческой конференции Translation Forum Russia собственную платформу для онлайн-мероприятий и коммуникаций Webinar с возможностью синхронного перевода.

Платформа позволила провести конференцию международного уровня, обеспечив онлайн-подключение для 100 участников переводческого сообщества.

Translation forum Russia — это крупнейшая в Европе конференция отрасли переводов и локализации, проходящая в Уфе. Ежегодно она собирает от 300 до 500 участников, включая представителей международных организаций, таких как Европейская комиссия и Информационный центр ООН, FIT Europe, Бельгийская палата переводчиков, WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности. В этом году в режиме онлайн в конференции приняли участие гости из Ирана, Китая, Японии, а также руководители переводческих бюро и отделов переводов, преподаватели и представители вузов со всей России.

МТС с помощью своей платформы Webinar помогла обеспечить запись, трансляцию и техническое сопровождение форума. Бесперебойное подключение и сам онлайн-формат дали участникам и спикерам возможность обсудить вопросы организации переводческой деятельности в условиях неопределенности, правового регулирования современных лингвистических технологий и другие актуальные темы. Записи всех выступлений сохраняются в облаке: участники конференции могут ознакомиться с программой форума, даже если пропустили его.

— Уфа регулярно становится площадкой для различных конференций и форумов. Одним из трендов является гибридный формат проведения мероприятий, сочетающий офлайн и онлайн. Актуальность в таком случае приобретают цифровые инструменты для конференций и вебинаров, в том числе и с возможностью синхронного перевода, — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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