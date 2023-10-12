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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Переводчики, экологи и экономисты чаще всего хотят сменить профессию

12 октября 2023, 08:27
Согласно проведенному исследованию, российские переводчики, экологи и экономисты чаще других рассматривают возможность сменить свою профессию. В то же время архитекторы, программисты и психологи в большинстве случаев остаются преданными своему делу.

Наибольшую лояльность к своей профессии проявляют архитекторы: 80% опрошенных выбрали бы свою профессию снова, если бы у них была такая возможность. Также высокую степень преданности своей работе имеют программисты (79%) и психологи (75%), сообщает RT.

Семь из десяти сметчиков и спортивных тренеров также остались бы верны своей специальности. Аналогично решили 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов.

Среди дизайнеров, которые ценят свою работу, оказалось 65% респондентов. Среди автомехаников эта цифра составила 61%, а среди юристов — 60%.

Переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%) реже других оказались довольны своим первоначальным выбором профессии.

В исследовании приняли участие 4,8 тысячи человек старше 18 лет, представители 24 профессиональных групп. Опрос проводился во всех регионах России.

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