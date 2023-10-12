Переводчики, экологи и экономисты чаще всего хотят сменить профессию

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Наибольшую лояльность к своей профессии проявляют архитекторы: 80% опрошенных выбрали бы свою профессию снова, если бы у них была такая возможность. Также высокую степень преданности своей работе имеют программисты (79%) и психологи (75%), сообщает RT.
Семь из десяти сметчиков и спортивных тренеров также остались бы верны своей специальности. Аналогично решили 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов.
Среди дизайнеров, которые ценят свою работу, оказалось 65% респондентов. Среди автомехаников эта цифра составила 61%, а среди юристов — 60%.
Переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%) реже других оказались довольны своим первоначальным выбором профессии.
В исследовании приняли участие 4,8 тысячи человек старше 18 лет, представители 24 профессиональных групп. Опрос проводился во всех регионах России.