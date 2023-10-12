Отдых с видом на могилы: как и почему забросили Курочкину гору в Уфе

Курочкина гора — это возвышенность на северо-восточной окраине Уфы, отделенная от жилых кварталов микрорайоном Черниковка и рекой Шугуровкой. С начала XVII века она принадлежала уфимских дворянам Каловских. Позже большие угодья вокруг горы были куплены купцом Курочкиным, который основал здесь деревню. В честь этого купца и было названо поселение и сама гора. Существует и другая версия происхождения названия, которая связывает его с финно-угорским словом «курык» (кугу урык), что означает «холм» или «гора».