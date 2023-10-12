Отдых с видом на могилы: как и почему забросили Курочкину гору в Уфе

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Курочкина гора — это возвышенность на северо-восточной окраине Уфы, отделенная от жилых кварталов микрорайоном Черниковка и рекой Шугуровкой. С начала XVII века она принадлежала уфимских дворянам Каловских. Позже большие угодья вокруг горы были куплены купцом Курочкиным, который основал здесь деревню. В честь этого купца и было названо поселение и сама гора. Существует и другая версия происхождения названия, которая связывает его с финно-угорским словом «курык» (кугу урык), что означает «холм» или «гора».
До 1950-х годов возвышенность была покрыта мелким кустарником, а на ее вершине находилась большая поляна. С 1950 по 1954 годы здесь были посажены сосны, лиственница, дуб, ясень и тополь. Гора стала своего рода «испытательным полигоном» для выращивания маньчжурского ореха и амурского бархата. Середина 1960-х годов принесла ей новое название — «Зеленая гора», которое стали использовать картографы, но оно не прижилось.
Сейчас «Курочкина гора» представляет собой лесистый холм в северной части Уфы. Рядом с горой расположены захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь погребены те, кто скончался в больнице в Черниковке, в том числе в эвакогоспитале, размещенном в школе № 61. Также здесь похоронены работники моторостроительного завода (сейчас — УМПО), во время войны трудившиеся для фронта.
О том, что могилы солдат на Курочкиной горе заброшены, мы писали еще четыре года назад — ранее общественники пытались добиться установки на этом месте памятного обелиска, а также в целом боролись за приведение кладбища в порядок. Однако, судя по всему, спасают это место только активисты.
Чтобы добраться до исторического места, нужно приехать на станцию «Шугуровка». К сожалению, сейчас станция предназначена только для грузовых поездов, и добраться до нее можно либо на машине, либо пешком. Также на станции нет специального оборудованного места для перехода на противоположную сторону, поэтому приходится переходить через железнодорожные пути. Альтернативной дороги тут, к сожалению, нет.
Место здесь очень сильно заросло деревьями, из-за этого сложно найти хоть какие-нибудь тропинки на вершину. Хорошо заметно, что Курочкина гора стала местом для отдыха у местных жителей. То и дело попадаются кострища, разбросанный мусор — видно, что за территорией никто не следит.
Природные особенности Курочкиной горы поражают своей красотой и разнообразием. Гулять по тропинкам одно удовольствие, чувствуется слияние с природой. Если вам всё же удастся добраться до макушки горы, то вы сможете увидеть прекрасный вид, который открывается на северную часть столицы Башкирии.
Вопрос о благоустройстве Курочкиной горы поднимался не однажды. Последний раз об этой проблеме заговорила городская активистка Арина Федоркина в январе 2022 года. Она подготовила собственный проект по облагораживанию территории.
«Мною было найдено большое количество исторических и литературных упоминаний горы, сейчас эта информация находится в разработке. Также я представила проект на встрече с главой Калининского района Михаилом Замурагиным (ушел в отставку в июне 2023 года — прим.ред.), администрация поддержала и гарантировала поддержку в проведении различных мероприятий. Уже совсем скоро обо всех планах будет объявлено», — рассказывает Арина.
Mkset обратился в пресс-службу Калинского района Уфы за комментарием по поводу благоустройства горы, однако там нам ответили коротко и без подробностей:
«На текущий год планов нет», — заявили в администрации.
Чтобы сохранить этот уникальный природный объект и обеспечить его дальнейшее развитие, необходимо провести огромное количество работ. Особое внимание следует уделить экологическому состоянию Курочкиной горы. Развитие и сохранение Курочкиной горы требует комплексного подхода: контроля загрязнения, экологической оценки состояния территории, создания дополнительных инфраструктурных объектов и проведения образовательных мероприятий. Если учесть факторы, что в будущем нас ждёт благоустройство исторического места, то вполне можно утверждать, что Курочкина гора может стать значимым местом в Уфе.