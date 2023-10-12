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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Госавтоинспекция Уфы проведет проверки водителей пассажирского транспорта

Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: кого это коснется

12 октября 2023, 09:25
Фото: 1MI

Госавтоинспекция Уфы проведет проверки водителей пассажирского транспорта

Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В Уфе 13 октября состоятся массовые проверки водителей пассажирского транспорта. Городская Госавтоинспекция организует эти проверки с целью улучшения безопасности на дорогах, предотвращения нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, а также поощрения соответствующего поведения водителей автобусов.

Основное внимание будет уделено проверке технического состояния автобусов и их соответствия установленным стандартам. Также будут проведены проверки наличия у водителей медицинской и технической документации перед рейсом, соблюдения ими правил отдыха и работы, а также соблюдения норм перевозок пассажиров.

Целью этих проверок является создание безопасного и комфортного пассажирского транспорта, а также снижение аварийности на дорогах. Водителям рекомендуется проявлять сознательность и дисциплину, следуя всем необходимым правилам и требованиям для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Проверки водителей#Виалина Ахсанова
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