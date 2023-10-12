Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: кого это коснется

Основное внимание будет уделено проверке технического состояния автобусов и их соответствия установленным стандартам. Также будут проведены проверки наличия у водителей медицинской и технической документации перед рейсом, соблюдения ими правил отдыха и работы, а также соблюдения норм перевозок пассажиров.