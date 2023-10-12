Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии: кого это коснется

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Уфе 13 октября состоятся массовые проверки водителей пассажирского транспорта. Городская Госавтоинспекция организует эти проверки с целью улучшения безопасности на дорогах, предотвращения нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, а также поощрения соответствующего поведения водителей автобусов.
Основное внимание будет уделено проверке технического состояния автобусов и их соответствия установленным стандартам. Также будут проведены проверки наличия у водителей медицинской и технической документации перед рейсом, соблюдения ими правил отдыха и работы, а также соблюдения норм перевозок пассажиров.
Целью этих проверок является создание безопасного и комфортного пассажирского транспорта, а также снижение аварийности на дорогах. Водителям рекомендуется проявлять сознательность и дисциплину, следуя всем необходимым правилам и требованиям для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.