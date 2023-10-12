«Пинали ногами»: жительница Башкирии заявила об избиении дочери в школе

— Пинали ногами, вследствие чего моя дочь оказалась в больнице в реанимации. Отбита селезенка, поджелудочная и множественные ушибы по телу. На ее жалобу, что очень болит рука учителя не предали значения, не стали разбираться, ребёнок отучилась до конца дня и поехала домой. Благо есть люди которые просто не остались в стороне, расспросили ее почему она плачет? И она рассказала. Срочно позвонив моей сестре мою дочь увезли в Кармаскалинскую районную больницу. И реанимировали. 11 октября увезли в городскую детскую клиническую больницу. Я Вас прошу разобраться в этом инциденте. Почему такое равнодушие к моей дочери со стороны администрации школы, — сообщила мать девочки в соцсетях.