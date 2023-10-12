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«Пинали ногами»: жительница Башкирии заявила об избиении дочери в школе

«Пинали ногами»: жительница Башкирии заявила об избиении дочери в школе

12 октября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Инцидент произошел накануне, 10 октября, в Кармаскалинском районе Башкирии

Жительница Кармаскалинского района сообщила в комментариях к посту Радия Хабирова, что ее дочь была избита двумя своими одноклассниками, а после оказалась в реанимации.

— Пинали ногами, вследствие чего моя дочь оказалась в больнице в реанимации. Отбита селезенка, поджелудочная и множественные ушибы по телу. На ее жалобу, что очень болит рука учителя не предали значения, не стали разбираться, ребёнок отучилась до конца дня и поехала домой. Благо есть люди которые просто не остались в стороне, расспросили ее почему она плачет? И она рассказала. Срочно позвонив моей сестре мою дочь увезли в Кармаскалинскую районную больницу. И реанимировали. 11 октября увезли в городскую детскую клиническую больницу. Я Вас прошу разобраться в этом инциденте. Почему такое равнодушие к моей дочери со стороны администрации школы, — сообщила мать девочки в соцсетях.

Со слов родительницы, ее дочь пинали ногами прямо в классе — в результате у девочки, как сообщила мать, отбиты селезенка и поджелудочная, а по всему телу множественные ушибы. Девочку госпитализировали в Кармаскалинскую районную больницу, а после в детскую клиническую больницу.

Mkset обратился в школу, где якобы все произошло — там факт столь жестокого избиения школьницы опровергают. Как сообщила Mkset директриса школы, в тот день конфликт между одноклассниками действительно был. Один из мальчиков спрятал пенал своего одноклассника, девочка вступилась за последнего. В результате, со слов директрисы, у девочки была припухлость руки.

— Ударил по руке, была припухлость. Остальные факты не подтверждаются. Девочка до последнего была и на физкультуре, и на других уроках присутствовала. Информация, что она оказалась в реанимации, не подтверждается, — сообщила Наталья Ахметова.

Предполагаемый обидчик, со слов директрисы, будет поставлен на учет. Сейчас этот вопрос уже решается.

В администрации Кармаскалинского района также прокомментировали инцидент.

— По факту случившегося разбираются комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции. Мальчиков и их родителей вызовут на рассмотрение административного дела в течение месяца. С учителями школы также проговорили и напомнили о правилах по профилактике детского травматизма в образовательном учреждении. Искренне сожалеем о случившемся и желаем скорейшего выздоровления, — ответили матери девочки чиновники.

#Элина Сайфранова
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