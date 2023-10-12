Грибница из Башкирии отравилась солёными грибами

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан, к ботулизму могут привезти бледная поганка (её путают с сыроежками и шампиньонами), строчки (людям кажется, что это сморчки), мухоморы и ложные опята (первые мимикрируют под сыроежки, а вторые — под съедобные опята). Отравление некоторыми из них смертельно опасно. Например, летальность от бледной поганки — выше 50%.