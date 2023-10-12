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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Жительница Башкирии попробовала консервированные грибы и отравилась

Грибница из Башкирии отравилась солёными грибами

12 октября 2023, 15:32
Фото: 1MI

Жительница Башкирии попробовала консервированные грибы и отравилась

Эта болезнь может закончиться летальным исходом.

Женщина из Стерлитамака попробовала солёные грибы и пожалела об этом. Об этом сообщает UTV.

Вскоре любительнице грибов стало плохо, и она вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали ботулизм.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан, к ботулизму могут привезти бледная поганка (её путают с сыроежками и шампиньонами), строчки (людям кажется, что это сморчки), мухоморы и ложные опята (первые мимикрируют под сыроежки, а вторые — под съедобные опята). Отравление некоторыми из них смертельно опасно. Например, летальность от бледной поганки — выше 50%.

Заметить отравление сложно, потому что инкубационный период довольно длительный — до 12 часов. Отравление может сопровождаться ярко выраженными симптомами — рвота, понос, нарушение мочеиспускания, галлюцинации.

Среди симптомов ботулизма — ухудшение зрения. Также из-за него может парализовать мышцы, деформироваться внешность. Ботулизм смертельно опасен — из-за спороносной палочки может остановиться дыхание.

В Центре гигиены и эпидемиологии предупреждают, что нельзя собирать незнакомые грибы, обрабатывать их спустя день и больше после сбора, пробовать грибы во время их сбора.

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#Общество#Происшествия#Стерлитамак#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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