«Гражданка СССР»* из Башкирии предстанет перед судом за экстремизм

По версии следствия, женщина состояла в запрещённой организации «Граждане СССР». Но даже после того, как это объединение суд признал экстремистским и запретил его деятельность, женщина не бросила участие в нём. Следователи узнали, что она пропагандировала идеологию «Граждан СССР», раздавала листовки с символикой и лозунгами экстремистского сообщества. Кроме того, она участвовала в собрании оставшихся активистов организации, агитировала за неё в интернете. Кроме женщины, за подобный «активизм» ране был осужден её муж.