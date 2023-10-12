«Гражданка СССР»* из Башкирии предстанет перед судом за экстремизм

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Жительницу Нуримановского района будут судить за участие в экстремистской организации.
По версии следствия, женщина состояла в запрещённой организации «Граждане СССР». Но даже после того, как это объединение суд признал экстремистским и запретил его деятельность, женщина не бросила участие в нём. Следователи узнали, что она пропагандировала идеологию «Граждан СССР», раздавала листовки с символикой и лозунгами экстремистского сообщества. Кроме того, она участвовала в собрании оставшихся активистов организации, агитировала за неё в интернете. Кроме женщины, за подобный «активизм» ране был осужден её муж.
«Граждане СССР» — организация, которая не признаёт развал СССР. Её адепты считают, что российские граждане должны жить по законам РСФСР 1991 года. Также они призывают саботировать решения властей, не платят по счетам за коммунальные слуги. В 2022 году Самарский областной суд признал «Граждан СССР» экстремистской организацией, а её деятельность была запрещена.
В Башкирии ранее существовало незарегистрированное движение «Башкирская АССР». Её материалы суд признал экстремистскими.
Женщина не признаёт свою вину. Её дело рассмотрит суд.