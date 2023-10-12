Доктор Мясников предлагает использовать гомеопатические средства

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
По словам Мясникова, данные средства можно использовать по принципу «не навреди». Кроме того, они могут помочь детям, которые каждый день испытывают стресс на фоне высоких нагрузок в школе. Мясников подчеркнул, что в середине учебного года школьники часто быстро устают, кажутся вялыми, раздражительными и легкоуязвимыми перед болезнями. Об этом пишет rosbalt.ru.
Врач отметил, что молодые люди еще не могут самостоятельно справляться со стрессом и наиболее эффективным способом сбросить эмоциональное давление может являться физическая активность. Но многие современные школьники вместо активного досуга выбирают гаджеты. В таких случаях могут помочь натуральные препараты.
«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку. Там масса побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому могу вспомнить о гомеопатических средствах, потому что они безвредные, не имеют противопоказаний, не вызывают сонливости и имеют натуральное происхождение», — заявил доктор.
Александр Мясников ранее отмечал, что гомеопатия является частью медицинской системы и необходимо изучать механизм ее действия, но не отвергать. Он привел наглядные примеры, подтверждающие эффективность натуральных препаратов. Более того, гомеопатия весьма популярна в мире. В Бразилии, Сингапуре, Пакистане, Британии и Америке она является частью официальной медицины.
В качестве профилактики и лечения респираторных и иных заболеваний гомеопатию часто назначают педиатры, гинекологи, неврологи, дерматологи. Однако следует обращать внимание на противопоказания.
Вопрос о роли гомеопатии в системе российского здравоохранения эксперты обсуждают регулярно. Противники этого метода вспоминают меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», который был составлен членами комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН в 2017 году. Но фактически документ не является официальной позицией РАН, поскольку его издала группа частных лиц, а следовательно, он не имеет юридической силы.
Правовые основания применения гомеопатических средств в России не менялись с 1995 года. Препараты также проходят все необходимые клинические исследования и регистрируются в качестве лекарственных средств. Сертификация препаратов проходит по стандартам GMP.