Доктор Мясников предлагает использовать гомеопатические средства

По словам Мясникова, данные средства можно использовать по принципу «не навреди». Кроме того, они могут помочь детям, которые каждый день испытывают стресс на фоне высоких нагрузок в школе. Мясников подчеркнул, что в середине учебного года школьники часто быстро устают, кажутся вялыми, раздражительными и легкоуязвимыми перед болезнями. Об этом пишет rosbalt.ru.