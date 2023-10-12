Депутат рассказала, почему в Думе обсуждается запрет абортов

Один из основных вопросов, заданных Буцкой, был связан с демографической ситуацией в стране и изменениями в статистике абортов. Чтобы разобраться, почему данная дискуссия актуальна именно сейчас, Буцкая отметила, что демографический вопрос всегда был приоритетным. Уровень рождаемости в России оставляет желать лучшего, а количество абортов по-прежнему высоко. Она также отметила, что проблемы с демографией касаются не только абортов, но и других аспектов, таких как социальная поддержка семей, жилье и т. д.