Депутат рассказала, почему в Думе обсуждается запрет абортов

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
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В то же время Минздрав работает над ужесточением контроля за оборотом таблеток для прерывания беременности, однако эта мера пока не дала значимых результатов. Корреспондент RTVI Дарья Баева обсудила с зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяной Буцкой перспективы запрета абортов в России, проблемы демографии и причины низкой рождаемости.
Один из основных вопросов, заданных Буцкой, был связан с демографической ситуацией в стране и изменениями в статистике абортов. Чтобы разобраться, почему данная дискуссия актуальна именно сейчас, Буцкая отметила, что демографический вопрос всегда был приоритетным. Уровень рождаемости в России оставляет желать лучшего, а количество абортов по-прежнему высоко. Она также отметила, что проблемы с демографией касаются не только абортов, но и других аспектов, таких как социальная поддержка семей, жилье и т. д.
Буцкая также затронула вопрос о безопасности аборта. Она подчеркнула, что аборт всегда является опасной процедурой, независимо от того, проводится ли он медикаментозно или хирургически. Она отметила, что понятие «безопасный аборт» является противоречием, так как это всегда связано с рисками для здоровья и жизни женщины. Она также указала на то, что официальная статистика абортов может быть неполной из-за недостаточной кооперации коммерческих клиник.
Однако Буцкая не считает, что запрет абортов — единственное решение проблемы. Она отметила, что более важно предоставление семьям информации и поддержки, чтобы они могли принимать обоснованные решения. Она также отметила, что работа по решению проблемы демографии и поддержке семей должна вестись во всех направлениях, а не только в отношении абортов.
Буцкая также обсудила причины низкой рождаемости в стране. Она указала на то, что многие молодые люди хотят сначала построить карьеру и насладиться жизнью, прежде чем решаться на детей. Кроме того, высокий уровень разводов и проблемы с выплатой алиментов также оказывают влияние на решение рожать детей. Буцкая подчеркнула важность социальной поддержки молодых семей и создания единой концепции семейной политики.
Наконец, Буцкая также обсудила эффективность пропаганды семейных ценностей и многодетности. Она признала, что социальная реклама может иметь положительный эффект, однако для достижения результата необходимо проводить комплексные меры в данном направлении. Она также упомянула о разработке школьного предмета «семьеведение», который будет заниматься вопросами семейной жизни и репродуктивного здоровья.