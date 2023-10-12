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Правительство выделит деньги, чтобы в Башкирии смогли достроить Восточный выезд

Башкирия получит миллиарды рублей из Москвы. — Мишустин

12 октября 2023, 16:41
Фото: 1MI

Правительство выделит деньги, чтобы в Башкирии смогли достроить Восточный выезд

Объект нужно завершить до конца года.

Башкирия получит 2,7 млрд рублей из федерального центра. Правда, разделить эту сумму придётся с Мордовией и Орловской областью.

Как сообщается сайт российского правительства, эти деньги должны пойти на строительство дорог. Что касается нашей республики, то речь идёт о «Восточном выезде» из Уфы с соединением с федеральной магистралью М-5 «Урал». В правительстве сообщают, что работы благодаря федеральному финансированию должны закончиться до 2023 года. О решении выделить средства рассказал Михаил Мишустин на заседании правительства.

В сентябре сообщалось, что «Восточный выезд» построен на 76,7%.

Кроме этих средств, ожидается второй транш. Он коснётся трасс М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Пойдут ли деньги на объекты в Башкирии, не говорится.

В правительстве обещают опубликовать документ о выделении средств в скором времени.

#Город#Уфа#Дороги#Идэль Гумеров#Восточный выезд
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