Башкирия получит миллиарды рублей из Москвы. — Мишустин

Как сообщается сайт российского правительства, эти деньги должны пойти на строительство дорог. Что касается нашей республики, то речь идёт о «Восточном выезде» из Уфы с соединением с федеральной магистралью М-5 «Урал». В правительстве сообщают, что работы благодаря федеральному финансированию должны закончиться до 2023 года. О решении выделить средства рассказал Михаил Мишустин на заседании правительства.