Амбулаторный тариф в ОМС поможет решить проблему со льготным обеспечением лекарствами

Один из участников круглого стола, заместитель медицинского директора СК «АльфаСтрахование-ОМС», эксперт по контролю качества медпомощи в системе ОМС Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин также коснулся этой темы. Он отметил, что система ОМС не предусматривает выдачу препаратов для приема в стационаре на дому, например на неделю, до следующего визита к врачу. Однако это может быть клинически обосновано, чтобы пациентам не приходилось ежедневно ходить в больницу, если в этом нет необходимости.