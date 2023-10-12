Амбулаторный тариф в ОМС поможет решить проблему со льготным обеспечением лекарствами

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
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За первые 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 5,5 тыс. жалоб, что больше, чем за весь прошлый год (5,0 тыс.). И это значительно выше числа обращений в предыдущие годы. Председатель координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов поделился этой информацией в рамках круглого стола, посвященного 30-летию системы ОМС.
Большинство обращений организация решает совместно со страховыми компаниями. Основная часть жалоб связана с организацией медицинской помощи и доступностью лекарств.
Николай Дронов отметил, что увеличение числа жалоб не означает ухудшение ситуации, а лишь свидетельствует об активности пациентов. Особенно много жалоб касается недоступности лекарств для онкологических больных. Эта проблема особенно актуальна в амбулаторном лечении, которое не покрывается системой ОМС.
Введение института домашнего стационара может изменить ситуацию. Это позволило бы включить амбулаторное лечение в систему ОМС. Профессиональное сообщество и страховые компании давно выступают за такую инициативу.
Один из участников круглого стола, заместитель медицинского директора СК «АльфаСтрахование-ОМС», эксперт по контролю качества медпомощи в системе ОМС Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин также коснулся этой темы. Он отметил, что система ОМС не предусматривает выдачу препаратов для приема в стационаре на дому, например на неделю, до следующего визита к врачу. Однако это может быть клинически обосновано, чтобы пациентам не приходилось ежедневно ходить в больницу, если в этом нет необходимости.
Шкитин также подчеркнул, что доступность помощи зависит от правильного расчета тарифов на противоопухолевую терапию. По его мнению, тарифы должны рассчитываться исходя из среднего веса пациента не менее 76 кг, чтобы обеспечить финансовую стабильность стационаров и полноценную помощь застрахованным лицам.
Эффективность онкологического лечения напрямую зависит от правильно подобранной противоопухолевой терапии, особенно при наличии генных мутаций. Поэтому страховые компании стремятся контролировать проведение молекулярно-генетических исследований еще до начала лечения, чтобы адекватно подобрать терапию для пациентов.