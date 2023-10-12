Аэрофлот наращивает объемы перевозок на фоне сокращения рейсов S7

Известно, что среди новых регулярных рейсов за рубеж представлены авиаперелеты на Пхукет, которые будут выполняться из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, также клиентам «Аэрофлота» предложат улететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, на Маврикий — из Москвы. Помимо этого, из столицы будут отправлять регулярные рейсы в Казахстан. Известно о планах на введение новых рейсов из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска в Дубай.