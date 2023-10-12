Аэрофлот наращивает объемы перевозок на фоне сокращения рейсов S7

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Ранее в СМИ обсуждалась информация о том, что авиаперевозчик S7 Airlines вынужден значительно (до 15%) сократить свое осенне-зимнее расписание из-за того, что около пятой части его парка оказалось в нелетном состоянии после введения против авиационной отрасли России жестких международных санкций, сделавших практически невозможным ремонт двигателей самолетов системы Airbus. Об этом сообщает NewsNN.
В то же время группа «Аэрофлот», услугами которой в прошлом году воспользовались 40 миллионов человек, вводит более плотное расписание рейсов, которое будет действительным до конца марта 2024 года. Новое расписание опубликовано для ознакомления на официальном сайте компании.
Переход «Аэрофлота» на осенне-зимнее расписание, которое предполагает перелеты по 190 направлениям, запланирован на 29 октября. В своем заявлении, опубликованном в этот четверг, 12 октября, группа сообщает о намерении на 10% превзойти показатели прошлого года по числу направлений перелетов и на 14% увеличить провозную емкость. Более половины из заявленных направлений составят маршруты на внутренних рейсах.
Известно, что среди новых регулярных рейсов за рубеж представлены авиаперелеты на Пхукет, которые будут выполняться из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, также клиентам «Аэрофлота» предложат улететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, на Маврикий — из Москвы. Помимо этого, из столицы будут отправлять регулярные рейсы в Казахстан. Известно о планах на введение новых рейсов из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска в Дубай.
Частоту рейсов по маршруту «Москва — Дубай» предполагается нарастить до 21 в неделю, на Пхукет и в Хургаду — до 17 и 11 перелетов соответственно, а число рейсов в Бангкок, Шарм-эль-Шейх и Мале увеличится до десяти в неделю.
Благодаря новому, более плотному расписанию «Аэрофлота», семь регионов РФ получат прямое воздушное сообщение с Таиландом, куда можно будет отправиться, в частности, из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.
Также авиакомпания поделилась планами до 2030 года приобрести еще более 300 воздушных судов — исключительно отечественного производства.