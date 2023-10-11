«Я был со своим народом»: Хабиров сделал важное заявление на торжественном собрании

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Всего пять лет прошло с того момента, когда Радий Хабиров вышел на руководящую должность в Башкирии. Этот период стал наиболее успешным и счастливым в его жизни. В то время, когда республике не было легко, Хабиров был рядом со своим народом.
— Все свои силы и энергию приложил к тому, чтобы сделать наш родной Башкортостан одним из ведущих, крепких и процветающих регионов России., — рассказал Радий Хабиров.
На торжественном собрании в честь Дня Республики, Радий Хабиров выразил свою признательность Владимиру Владимировичу Путину за то, что пять лет назад он доверил ему руководство большой и сильной республикой — одним из ключевых регионов страны. Также он выразил благодарность жителям республики, которые избрали его и доверили ему возглавить Башкортостан в эти годы. Хабиров подчеркнул важность их поддержки, терпения, патриотизма, любви к Родине и трудовым достижениям.