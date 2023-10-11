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Published Сегодня, 12:05

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Updated Сегодня, 12:22

«Я был со своим народом»: Хабиров сделал важное заявление на торжественном собрании

«Я был со своим народом»: Хабиров сделал важное заявление на торжественном собрании

11 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI
В течение пятилетнего периода на посту руководителя Башкирии, Радий Хабиров выразил свою точку зрения на итоги своей работы.

Всего пять лет прошло с того момента, когда Радий Хабиров вышел на руководящую должность в Башкирии. Этот период стал наиболее успешным и счастливым в его жизни. В то время, когда республике не было легко, Хабиров был рядом со своим народом.

— Все свои силы и энергию приложил к тому, чтобы сделать наш родной Башкортостан одним из ведущих, крепких и процветающих регионов России., — рассказал Радий Хабиров.

На торжественном собрании в честь Дня Республики, Радий Хабиров выразил свою признательность Владимиру Владимировичу Путину за то, что пять лет назад он доверил ему руководство большой и сильной республикой — одним из ключевых регионов страны. Также он выразил благодарность жителям республики, которые избрали его и доверили ему возглавить Башкортостан в эти годы. Хабиров подчеркнул важность их поддержки, терпения, патриотизма, любви к Родине и трудовым достижениям.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#Виалина Ахсанова
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