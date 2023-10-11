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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Врач: хроническая усталость может быть следствием серьезных заболеваний

11 октября 2023, 06:31
Врач-терапевт Рина Заславская пояснила, что может стать причиной хронической усталости и как справиться с этим состоянием.

Врач объяснила в беседе с Pravda.Ru, что серьезные заболевания могут вызывать хроническую усталость.

«Перед этим может быть стрессовая ситуация или острые инфекционные, вирусные заболевания», — рассказала медик.

Она отметила, что часто у человека возникают депрессия и потеря интереса к жизни.

«Хроническая усталость часто сопровождает аутоиммунные процессы. Например, системная красная волчанка. Одним из ее признаков является усталость», — пояснила Заславская.

Терапевт рекомендовала обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен, похожих на бабочку, на теле.

«Люди с железодефицитной анемией, малокровием, часто страдают хронической усталостью. Дефицит железа может протекать скрыто. Человек не может понять, в чем дело. Вот почему он чувствует усталость. Сдайте анализ крови на содержание железа, особенно гемоглобина. Просто посмотрите общий анализ крови. Этот анализ очень информативный», — объяснила врач.

Медик подчеркнула, что «хроническая усталость» — это не диагноз, а синдром. Его могут вызывать потеря близкого человека или другие факторы.

Заславская отметила, что иногда антидепрессанты помогают справиться с этой проблемой.

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