Врач: хроническая усталость может быть следствием серьезных заболеваний

«Люди с железодефицитной анемией, малокровием, часто страдают хронической усталостью. Дефицит железа может протекать скрыто. Человек не может понять, в чем дело. Вот почему он чувствует усталость. Сдайте анализ крови на содержание железа, особенно гемоглобина. Просто посмотрите общий анализ крови. Этот анализ очень информативный», — объяснила врач.