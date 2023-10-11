В РЭО анонсировали создание инжиниринговых центров по технологиям утилизации товаров

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Как сообщает rostovgazeta.ru, о строительстве инжиниринговых центров в российских регионах также заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках своего выступления на пленарном заседании Российского экологического форума (РЭФ), где она дала поручение проработать предложенные инициативы.
Абрамченко назвала основные направления предстоящей работы по формированию в стране экономики замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе упомянув и учреждение инжиниринговых центров, в которых начнут реализовываться готовые решения по утилизации продукции.
«Первое направление — это создание инжиниринговых центров по отработке технологий утилизации. Современный мир производит большое количество новых товаров и продуктов и при этом не предлагает пакетных, коробочных решений по технологиям утилизации выводимых на рынок товаров и веществ. Я жду соответствующие предложения, чтобы в рамках экономики замкнутого цикла запустить в Российской Федерации работу таких инжиниринговых центров», — обозначила необходимость создания в России инжиниринговых центров вице-премьер.
Глава ППК «РЭО», в свою очередь, сообщил о трех основных проблемах, которые мешают развиваться сфере обращения с отходами, препятствуют формированию экономики замкнутого цикла, а также предложил внедрить меры по их устранению.
«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут. Краеугольным камнем здесь стало принятие инициативы, связанной с изменением института расширенной ответственности производителей (РОП). Вторым препятствующим элементом была невозможность работы с большими объемами данных в связи с разными источниками статистической информации. Было принято ключевое решение построить систему, которая объединит все данные от разных отходообразователей в единый реестр. Третья проблема — технологическая. Инжиниринг производимых продуктов должен быть нацелен на его дальнейшую эффективную переработку. Это задача глобальная и очень интересная», — с таким сообщением для участников пленарного заседания выступил Буцаев.
Кроме того, он упомянул проблему, касающуюся загрузки предприятий. Глава РЭО отмечает, что для успешного функционирования системы необходимо наладить работу инструментов, гарантирующих инвестору необходимую загрузку.
В текущем году форум проводился с 8 по 11 октября и включал молодежный день и деловую программу.