В Пермском крае ПЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов-айтишников

«Мы понимаем, что сейчас время новых возможностей как для студентов, так и сотрудников ПЦБК. Для нас важно, чтобы молодёжь приходила к нам на практику, а потом и трудоустраивалась на предприятие. Но в то же время есть ещё одна задача — развить компетенции наставничества у нашего инженерно-технического персонала. Квест готовила большая команда наших сотрудников, это те люди, которые готовы работать наставниками для студентов и молодых специалистов», — сказала директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова.