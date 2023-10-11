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В Пермском крае ПЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов-айтишников

В Пермском крае ПЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов-айтишников

11 октября 2023, 09:33
Фото: pcbk.ru
Группа предприятий «ПЦБК» организовала второй целлюлозно-бумажный квест под названием «Бумажные IT-игры», в котором приняли участие 35 студентов пермского политеха (ПНИПУ) и Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ), обучающихся по программам информационных технологий.
ПЦБКПЦБК
ПЦБК
Фото: pcbk.ru

Издание properm.ru пишет, что перед началом IT-игр студенты посетили основные цеха ПЦБК, где смогли наблюдать всю цепочку производства бумаги, картона и гофроупаковки, а также получили представление о работе замкнутого цикла экономики. Полученные знания и впечатления стали ключевым фактором в успешном выполнении заданий квеста.

По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, студенты познакомились с высокотехнологичным производством, и такие посещения предприятий действительно бесценны, потому что позволяют увидеть материалы и процессы в действии, а не только изучать их теоретически.

Сам квест проходил в ДК «Бумажник», где студенты были разделены на шесть команд и прошли через шесть испытаний. Они разрабатывали проект рабочего места машиниста-оператора, виртуально доставляли 60 тонн макулатуры на предприятие, создавали алгоритм организации Wi-Fi-сети на удаленном складе, настраивали аппаратную и программную части стендов АСУТП, а также монтировали сеть для обеспечения доступа в интернет. За успешное выполнение заданий участники получали специальные бумкоины.

Во время квеста наставники из числа сотрудников предприятия оказывали помощь командам, отвечали на вопросы, давали небольшие подсказки и оценивали каждый этап испытаний. По завершении каждого задания определялись лучшие игроки в каждой команде, которым вручались дипломы и подарки. Это создавало дополнительную мотивацию и внесло элемент соревнования в целлюлозно-бумажный квест.

«Мы понимаем, что сейчас время новых возможностей как для студентов, так и сотрудников ПЦБК. Для нас важно, чтобы молодёжь приходила к нам на практику, а потом и трудоустраивалась на предприятие. Но в то же время есть ещё одна задача — развить компетенции наставничества у нашего инженерно-технического персонала. Квест готовила большая команда наших сотрудников, это те люди, которые готовы работать наставниками для студентов и молодых специалистов», — сказала директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова.

Напомним: первый квест «Бумажные игры» прошли в Пермской ЦБК в апреле текущего года. В компании создан производственно-образовательный кластер, партнерами которого выступили 16 вузов, техникумов, колледжей и школ Пермского края.

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