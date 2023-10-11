В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:58
Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло изменения в правила противопожарного режима, которые теперь запрещают использование вейпов в общественных местах. Новые правила распространяются на различные учреждения и объекты, включая склады, транспортные средства, торговые площадки, медицинские учреждения, школы и детские сады.
Теперь запрещено не только курение табака, но и использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции.
Ранее Mkset сообщал, что Депутат Госдумы выступил против «курилок» в аэропортах. Султан Хамзаев подчеркнул, что выступает против любых форм курилок и считает их неправильными. Он считает, что курилки в аэропортах «выглядят отвратительно» и сравнивает их с отстойниками. Депутат полагает, что вместо этого людям нужно предоставлять возможности и программы для победы над вредной привычкой.