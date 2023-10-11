В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

Ранее Mkset сообщал, что Депутат Госдумы выступил против «курилок» в аэропортах. Султан Хамзаев подчеркнул, что выступает против любых форм курилок и считает их неправильными. Он считает, что курилки в аэропортах «выглядят отвратительно» и сравнивает их с отстойниками. Депутат полагает, что вместо этого людям нужно предоставлять возможности и программы для победы над вредной привычкой.