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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

11 октября 2023, 08:46
Фото: 1MI
Раньше ограничения были только на курение, сейчас они распространяются на использование никотиносодержащих продуктов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло изменения в правила противопожарного режима, которые теперь запрещают использование вейпов в общественных местах. Новые правила распространяются на различные учреждения и объекты, включая склады, транспортные средства, торговые площадки, медицинские учреждения, школы и детские сады.

Теперь запрещено не только курение табака, но и использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции.

Ранее Mkset сообщал, что Депутат Госдумы выступил против «курилок» в аэропортах. Султан Хамзаев подчеркнул, что выступает против любых форм курилок и считает их неправильными. Он считает, что курилки в аэропортах «выглядят отвратительно» и сравнивает их с отстойниками. Депутат полагает, что вместо этого людям нужно предоставлять возможности и программы для победы над вредной привычкой.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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