Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе подешевел ещё сильнее

На площадке Avito размещено объявление о продаже уфимского кинокомплекса «Искра». Центральное агентство залогового имущества выставляет его за 140 миллионов рублей. В состав комплекса входят трехэтажное, пятиэтажное и одноэтажное здания, построенные в 1970 году, с уже подведенными коммуникациями. Общая площадь кинокомплекса составляет 6,3 тысячи квадратных метров, а размер земельного участка — 4,5 тысячи квадратов.