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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 09:01

Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе подешевел ещё сильнее

Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе подешевел ещё сильнее

11 октября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Кинотеатр подешевел ещё на 5 миллионов рублей

На площадке Avito размещено объявление о продаже уфимского кинокомплекса «Искра». Центральное агентство залогового имущества выставляет его за 140 миллионов рублей. В состав комплекса входят трехэтажное, пятиэтажное и одноэтажное здания, построенные в 1970 году, с уже подведенными коммуникациями. Общая площадь кинокомплекса составляет 6,3 тысячи квадратных метров, а размер земельного участка — 4,5 тысячи квадратов.

Фото: Avito.ru

Продавец также отмечает, что оценочная стоимость «Искры» значительно выше — 210,5 миллиона рублей. Исходя из объявления, цена на «Искру» периодически корректировалась в течение последних нескольких недель, падая на миллион рублей каждую неделю с конца августа.

Напомним, что в мае текущего года здание кинотеатра загорелось. Известно, что огнем были охвачены пристрой и обшивка фасада здания. Тушили пожар 48 человек и 13 единиц техники.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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