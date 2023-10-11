Сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе подешевел ещё сильнее

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
На площадке Avito размещено объявление о продаже уфимского кинокомплекса «Искра». Центральное агентство залогового имущества выставляет его за 140 миллионов рублей. В состав комплекса входят трехэтажное, пятиэтажное и одноэтажное здания, построенные в 1970 году, с уже подведенными коммуникациями. Общая площадь кинокомплекса составляет 6,3 тысячи квадратных метров, а размер земельного участка — 4,5 тысячи квадратов.
Продавец также отмечает, что оценочная стоимость «Искры» значительно выше — 210,5 миллиона рублей. Исходя из объявления, цена на «Искру» периодически корректировалась в течение последних нескольких недель, падая на миллион рублей каждую неделю с конца августа.
Напомним, что в мае текущего года здание кинотеатра загорелось. Известно, что огнем были охвачены пристрой и обшивка фасада здания. Тушили пожар 48 человек и 13 единиц техники.