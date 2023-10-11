Тимур Хакимов и Михаил Мятликов обсудили программу Международной недели бизнеса -2023

Posted Вчера, 14:40
Published Вчера, 14:40
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Предварительные договоренности об этом были достигнуты 11 октября на расширенном совещании Премьер-министра Беларуси Романа Головченко и Главы Башкортостана Радия Хабирова с участием представителей министерств и ведомств. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, реализации совместных проектов в экономике и социальной сфере. Одним из ближайших проектов станет участие деловых кругов Беларуси в крупном экономическом форуме в Уфе.
Председатель БелТПП Михаил Мятликов и президент ТПП РБ Тимур Хакимов в рамках поручений по итогам расширенного заседания провели встречу по вопросам участия бизнеса в деловой программе Международной недели бизнеса.