Тимур Хакимов и Михаил Мятликов обсудили программу Международной недели бизнеса -2023

Предварительные договоренности об этом были достигнуты 11 октября на расширенном совещании Премьер-министра Беларуси Романа Головченко и Главы Башкортостана Радия Хабирова с участием представителей министерств и ведомств. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, реализации совместных проектов в экономике и социальной сфере. Одним из ближайших проектов станет участие деловых кругов Беларуси в крупном экономическом форуме в Уфе.