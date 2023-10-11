mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:40

Published Вчера, 14:40

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Тимур Хакимов и Михаил Мятликов обсудили программу Международной недели бизнеса -2023

Тимур Хакимов и Михаил Мятликов обсудили программу Международной недели бизнеса -2023

11 октября 2023, 14:40
Фото: ТПП РБ
Предприятия Республики Беларусь примут участие в Международной неделе бизнеса, которая пройдет в Уфе в ноябре этого года.

Предварительные договоренности об этом были достигнуты 11 октября на расширенном совещании Премьер-министра Беларуси Романа Головченко и Главы Башкортостана Радия Хабирова с участием представителей министерств и ведомств. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, реализации совместных проектов в экономике и социальной сфере. Одним из ближайших проектов станет участие деловых кругов Беларуси в крупном экономическом форуме в Уфе.

Председатель БелТПП Михаил Мятликов и президент ТПП РБ Тимур Хакимов в рамках поручений по итогам расширенного заседания провели встречу по вопросам участия бизнеса в деловой программе Международной недели бизнеса.

#Экономика#Новости
Подпишитесь
«Пинали ногами»: жительница Башкирии заявила об избиении дочери в школе
Сегодня, 06:19
О взрывах на трассе 12 октября предупредили водителей Башкирии
Сегодня, 03:22
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины с ножом на собаку в Башкирии
Сегодня, 06:27
Стало известно состояние ребенка, которому мать распорола живот в Башкирии
Сегодня, 06:51
Просто кошмар: что нашли в халяльной колбасе, которая продаётся в Башкирии
Вчера, 10:54
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15