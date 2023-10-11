mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Светской львице Машко удалось в суде сохранить за собой землю для люкс-отдыха в Уфе

Светской львице Машко удалось в суде сохранить за собой землю для люкс-отдыха в Уфе

11 октября 2023, 12:38
Фото: https://vk.com/mashko_evgenia
Известны подробности решения арбитража

Арбитражный суд Башкирии отклонил иск «Уфимской губернии», которая представляет «Фанатский клуб футбольного клуба „Уфа“», о признании незаконным снятия земельного участка на берегу озера Глубокого в Уфе. Подробности решения пока не разглашены, сообщает издание «Ъ-Уфа».

Напомним, что в черте города Уфы, а именно в Демском районе столицы планируют построить центр отдыха, который будет работать круглый год, а в себе будет содержать этно-деревню, банкетные залы и даже конюшню. Проект инициировала известная телеведущая и светская львица Евгения Машко, которой принадлежит компания «Созвездие первых». Новость вызвала у местных жителей беспокойство — не закроют ли для обычных граждан единственный в Деме пляж. Бизнес-вумен в свою очередь сообщила, ее проект разместится лишь на одной из сторон озера, а доступ к пляжу ни у кого не отнимут. Со слов Машко, желающие будут отдыхать на территории резорта за некую плату, а все остальные будут иметь возможность отдыхать так, как они привыкли.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Санкции, посуда и Ташкент: чем известен завод в Уфе, куда приехал премьер Беларуси
Сегодня, 05:31
Пилот летевшего из Уфы самолёта сделал заявление и направился в другой аэропорт
Сегодня, 08:26
Контрактников из Башкирии обнаружили мёртвыми: что произошло
Сегодня, 11:28
Против студентки из Башкирии завели два дела из-за обычной переписки в соцсетях
Сегодня, 11:44
Просто кошмар: что нашли в халяльной колбасе, которая продаётся в Башкирии
Сегодня, 10:54
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15