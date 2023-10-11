Светской львице Машко удалось в суде сохранить за собой землю для люкс-отдыха в Уфе

Напомним, что в черте города Уфы, а именно в Демском районе столицы планируют построить центр отдыха, который будет работать круглый год, а в себе будет содержать этно-деревню, банкетные залы и даже конюшню. Проект инициировала известная телеведущая и светская львица Евгения Машко, которой принадлежит компания «Созвездие первых». Новость вызвала у местных жителей беспокойство — не закроют ли для обычных граждан единственный в Деме пляж. Бизнес-вумен в свою очередь сообщила, ее проект разместится лишь на одной из сторон озера, а доступ к пляжу ни у кого не отнимут. Со слов Машко, желающие будут отдыхать на территории резорта за некую плату, а все остальные будут иметь возможность отдыхать так, как они привыкли.