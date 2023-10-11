mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Чем известен завод из Беларуси, который в Уфе должен открыть зампремьера России

Санкции, посуда и Ташкент: чем известен завод в Уфе, куда приехал премьер Беларуси

11 октября 2023, 05:31
Фото: Сайт главы Республики Башкортостан

Чем известен завод из Беларуси, который в Уфе должен открыть зампремьера России

Он был основан почти сто лет назад для производства игрушек, возродился после Великой Отечественной войны, а теперь — международный холдинг, поставляющий спецтехнику.

В Уфе появилось новое предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Амкодор-Агидель». Его открыли заместитель премьер-министра России Александр Новак, глава правительства Беларуси Роман Головченко, президент Абхазии Аслан Бжания и глава Башкирии Радий Хабиров. Рассказываем, что известно о белорусском холдинге «Амкодор» и причём здесь наша республика.

Посуда из лозы, военная разруха и мировые рынки

Международный холдинг «Амкодор» берёт своё начало с 1927 года. Тогда в Минске открылся завод детских игрушек «Возрождение». Также там изготавливали посуду и мебель из растительной лозы. Тяжёлые годы Великой отечественной завод не пережил.

Фото: Правительство Республики Башкортостан

После войны его возродили. Там производили весы, строительную технику, дорожные машины, погрузчики. В 80-е годы предприятие расширялось — к нему присоединили заводы из Саратова, Рыбинска. В начале 90-х «Амкодор» приватизировали.

Теперь в его составе заводы в Башкирии, Узбекистана, Бангладеш, а также дилерские центры и представительства на 4 континентах — от Никарагуа и Канады до Сенегала, Гвинеи и Египта. В состав «Амкодора» входят 5 дивизионов по производству строительных, коммунальных, лесных, сельскохозяйственных машин и компонентов.

Сушилки для зерна и научно-технический центр в Уфе

Год назад в Уфе был заложен завод по производству оборудования для обработки зерна. Там будут строить зерноочистители, сушилки, погрузчики. Первый колышек был забит Хабировым и Головченко. Новое предприятие «Амкодор-Агидель» должно обеспечить работой 250 человек, оно разместится в особой экономической зоне «Алга».

Башкирия наращивает экспорт продукции АПК в Беларусь
Узнать подробнее

Его собирались запустить в июне во время X форума регионов России и Беларуси, который прошёл в Уфе. Однако к тому времени достроить объект не удалось — пуско-наладочные работы завершились только осенью.

Также планируется строительство сервисного центра, который должен будет обслуживать клиентов фирмы. Также «Амкадор» поставлял жилищно-коммунальным организациям Уфы свою технику — трактора и погрузчики. Летом 2023 года стало известно о планах «Амкодора» разместить в Башкирии научно-технический центр для исследований в сфере сельскохозяйственного машиностроения и подготовки специалистов.

Санкции Евросоюза и предприниматели из Москвы

Председателем совета директоров «Амкадора» является Александр Шакутин. В конце 2020 года он попал под санкции Европейского союза за «нарушение прав человека» во время выборов президента Беларуси. В причинах, по которым Александра Шакутина занесли в санкционный список, обозначалось, что он «был одним из тех, кто больше всего выиграл из-за приватизации при Лукашенко». Также в Европейском союзе его обвинили в способствовании «репрессиям против гражданского общества».

Александр Шакутин (на переднем плане)Александр Шакутин (на переднем плане)
Александр Шакутин (на переднем плане)
Фото: Правительство Республики Башкортостан

По открытым данным, директором нового предприятия в Уфе является Домотенко Фёдор Александрович, ранее бывший гендиректором «Минского тракторного завода.

Также мы выяснили, что учредителями ООО «Амкодор-Агидель» являются две российских и одна белорусская организация. Владеющая долей в 52% в уставном капитале фирма «Д7» зарегистрирована в Москве, её владельцем является Дмитрий Алиев. «Амкодор-Можа» из Беларуси владеет 25% в уставном капитале. Третий учредитель — «Амкодор-Спамаш» зарегистрирован в Нижнем Новгороде, однако корни его идут из белорусской ООО «Спамаш».

Ранее мы говорили о том, что Беларусь — одно из основных направлений вывоза зерна из республики. В обратном направлении прибывают зубры.

#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Беларусь
Подпишитесь
Шокировало всех: из-за чего могли убить и спрятать 14-летнюю школьницу в Уфе
Вчера, 09:06
В Уфе на полтора месяца перекроют проспект Салавата Юлаева
Вчера, 08:42
«Наготове бежать в бомбоубежище»: что происходит с уроженцами Башкирии в Израиле
Вчера, 09:52
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
9 октября, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15