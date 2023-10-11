Санкции, посуда и Ташкент: чем известен завод в Уфе, куда приехал премьер Беларуси

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 07:52
В Уфе появилось новое предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Амкодор-Агидель». Его открыли заместитель премьер-министра России Александр Новак, глава правительства Беларуси Роман Головченко, президент Абхазии Аслан Бжания и глава Башкирии Радий Хабиров. Рассказываем, что известно о белорусском холдинге «Амкодор» и причём здесь наша республика.
Международный холдинг «Амкодор» берёт своё начало с 1927 года. Тогда в Минске открылся завод детских игрушек «Возрождение». Также там изготавливали посуду и мебель из растительной лозы. Тяжёлые годы Великой отечественной завод не пережил.
После войны его возродили. Там производили весы, строительную технику, дорожные машины, погрузчики. В 80-е годы предприятие расширялось — к нему присоединили заводы из Саратова, Рыбинска. В начале 90-х «Амкодор» приватизировали.
Теперь в его составе заводы в Башкирии, Узбекистана, Бангладеш, а также дилерские центры и представительства на 4 континентах — от Никарагуа и Канады до Сенегала, Гвинеи и Египта. В состав «Амкодора» входят 5 дивизионов по производству строительных, коммунальных, лесных, сельскохозяйственных машин и компонентов.
Год назад в Уфе был заложен завод по производству оборудования для обработки зерна. Там будут строить зерноочистители, сушилки, погрузчики. Первый колышек был забит Хабировым и Головченко. Новое предприятие «Амкодор-Агидель» должно обеспечить работой 250 человек, оно разместится в особой экономической зоне «Алга».
Его собирались запустить в июне во время X форума регионов России и Беларуси, который прошёл в Уфе. Однако к тому времени достроить объект не удалось — пуско-наладочные работы завершились только осенью.
Также планируется строительство сервисного центра, который должен будет обслуживать клиентов фирмы. Также «Амкадор» поставлял жилищно-коммунальным организациям Уфы свою технику — трактора и погрузчики. Летом 2023 года стало известно о планах «Амкодора» разместить в Башкирии научно-технический центр для исследований в сфере сельскохозяйственного машиностроения и подготовки специалистов.
Председателем совета директоров «Амкадора» является Александр Шакутин. В конце 2020 года он попал под санкции Европейского союза за «нарушение прав человека» во время выборов президента Беларуси. В причинах, по которым Александра Шакутина занесли в санкционный список, обозначалось, что он «был одним из тех, кто больше всего выиграл из-за приватизации при Лукашенко». Также в Европейском союзе его обвинили в способствовании «репрессиям против гражданского общества».
По открытым данным, директором нового предприятия в Уфе является Домотенко Фёдор Александрович, ранее бывший гендиректором «Минского тракторного завода.
Также мы выяснили, что учредителями ООО «Амкодор-Агидель» являются две российских и одна белорусская организация. Владеющая долей в 52% в уставном капитале фирма «Д7» зарегистрирована в Москве, её владельцем является Дмитрий Алиев. «Амкодор-Можа» из Беларуси владеет 25% в уставном капитале. Третий учредитель — «Амкодор-Спамаш» зарегистрирован в Нижнем Новгороде, однако корни его идут из белорусской ООО «Спамаш».
Ранее мы говорили о том, что Беларусь — одно из основных направлений вывоза зерна из республики. В обратном направлении прибывают зубры.