Санкции, посуда и Ташкент: чем известен завод в Уфе, куда приехал премьер Беларуси

Председателем совета директоров «Амкадора» является Александр Шакутин. В конце 2020 года он попал под санкции Европейского союза за «нарушение прав человека» во время выборов президента Беларуси. В причинах, по которым Александра Шакутина занесли в санкционный список, обозначалось, что он «был одним из тех, кто больше всего выиграл из-за приватизации при Лукашенко». Также в Европейском союзе его обвинили в способствовании «репрессиям против гражданского общества».