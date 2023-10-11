Рацион осеннего питания: сложные углеводы и правильные белки

Овощи и клетчатка занимают лишь четвертое место в пирамиде правильного питания. Это важно учитывать, чтобы избежать типичных ошибок, когда люди исключают углеводы из своего рациона и едят только белок вместе с овощами. Это может приводить к постоянному желанию сладкого, холоду и слабости.