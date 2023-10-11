Рацион осеннего питания: сложные углеводы и правильные белки

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, что питание должно быть адаптировано к возрасту, уровню физической активности и состоянию здоровья каждого человека. Он также отметил, что можно использовать приложение «Счетчик калорий» для расчета примерного калоража.
В рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы, являющиеся основной составляющей питания, а также «правильные» белки, например, яйца и нежирные виды мяса. Важно также употреблять «правильные» жиры, например, оливковое масло и авокадо, а также небольшое количество свиного сала.
Овощи и клетчатка занимают лишь четвертое место в пирамиде правильного питания. Это важно учитывать, чтобы избежать типичных ошибок, когда люди исключают углеводы из своего рациона и едят только белок вместе с овощами. Это может приводить к постоянному желанию сладкого, холоду и слабости.
Для хорошего самочувствия необходимо поддерживать достаточный калорийный дефицит. Важно также учитывать общий калораж и его составляющие, включая БЖУ (белки, жиры, углеводы) и овощи. Необходимо также принимать поливитамины, в частности витамин D, который является ключевым для иммунитета. Витамины лучше получать из нутрицевтиков, так как они обеспечивают необходимое количество витаминов и минералов.
Калораж питания зависит от времени года. В холодное время года рекомендуется увеличивать потребление жиров и сложных углеводов. В жаркую пору, наоборот, можно и нужно уменьшать потребление жирной пищи. В зимнее время также допустимо употребление насыщенных жиров и сложных углеводов.