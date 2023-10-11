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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Рацион осеннего питания: сложные углеводы и правильные белки

11 октября 2023, 06:22
Эндокринолог рассказал о распространенной ошибке, которую совершает большинство людей при составлении своего рациона питания.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, что питание должно быть адаптировано к возрасту, уровню физической активности и состоянию здоровья каждого человека. Он также отметил, что можно использовать приложение «Счетчик калорий» для расчета примерного калоража.

В рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы, являющиеся основной составляющей питания, а также «правильные» белки, например, яйца и нежирные виды мяса. Важно также употреблять «правильные» жиры, например, оливковое масло и авокадо, а также небольшое количество свиного сала.

Овощи и клетчатка занимают лишь четвертое место в пирамиде правильного питания. Это важно учитывать, чтобы избежать типичных ошибок, когда люди исключают углеводы из своего рациона и едят только белок вместе с овощами. Это может приводить к постоянному желанию сладкого, холоду и слабости.

Для хорошего самочувствия необходимо поддерживать достаточный калорийный дефицит. Важно также учитывать общий калораж и его составляющие, включая БЖУ (белки, жиры, углеводы) и овощи. Необходимо также принимать поливитамины, в частности витамин D, который является ключевым для иммунитета. Витамины лучше получать из нутрицевтиков, так как они обеспечивают необходимое количество витаминов и минералов.

Калораж питания зависит от времени года. В холодное время года рекомендуется увеличивать потребление жиров и сложных углеводов. В жаркую пору, наоборот, можно и нужно уменьшать потребление жирной пищи. В зимнее время также допустимо употребление насыщенных жиров и сложных углеводов.

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