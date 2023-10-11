Психолог Наумова: Детские игрушки-антистресс иногда работают

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По мнению, озвученному детским психологом Натальей Наумовой, эффект таких игрушек, выражающийся в отвлечении малыша от стрессовой ситуации, непродолжителен и не является значимым. Проще говоря, игрушки-антистресс не вызывают значительных улучшений психологического состояния ребенка.
В интервью прдставителям издания NEWS.ru эксперт объяснила, что во время взаимодействия со всевозможными кнопками игрушки-антистресс ребенок получает новые ощущения и слышит ранее неизвестные ему звуки — щелчки и прочее. По этой причине он временно успокаивается. Примерно то же самое происходит, когда дети тормошат волосы или перебирают руками одежду — они действительно отвлекаются от раздражителя и расслабляются, но на непродолжительный период. То есть, если малыш находится в стрессовой для него ситуации, такая игрушка может лишь помочь ему немного отвлечься, этот эффект незначителен.
Важнейшими факторами, действительно положительно влияющими на психологическое состояние ребенка являются та поддержка и воодушевление, которые им дают родители, — подытожила эксперт.