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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Психолог Наумова: Детские игрушки-антистресс иногда работают

11 октября 2023, 14:23
Детский психолог объяснила, почему популярные среди современных родителей игрушки-антистресс временно помогают, но не могут оказать на состояние ребенка значимого эффекта.

По мнению, озвученному детским психологом Натальей Наумовой, эффект таких игрушек, выражающийся в отвлечении малыша от стрессовой ситуации, непродолжителен и не является значимым. Проще говоря, игрушки-антистресс не вызывают значительных улучшений психологического состояния ребенка.

В интервью прдставителям издания NEWS.ru эксперт объяснила, что во время взаимодействия со всевозможными кнопками игрушки-антистресс ребенок получает новые ощущения и слышит ранее неизвестные ему звуки — щелчки и прочее. По этой причине он временно успокаивается. Примерно то же самое происходит, когда дети тормошат волосы или перебирают руками одежду — они действительно отвлекаются от раздражителя и расслабляются, но на непродолжительный период. То есть, если малыш находится в стрессовой для него ситуации, такая игрушка может лишь помочь ему немного отвлечься, этот эффект незначителен.

Важнейшими факторами, действительно положительно влияющими на психологическое состояние ребенка являются та поддержка и воодушевление, которые им дают родители, — подытожила эксперт.

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