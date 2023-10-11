Просто кошмар: что нашли в халяльной колбасе, которая продаётся в Башкирии

Ранее Mkset сообщал об опасной бактерии, которую обнаружили в халяльном жире. Проверяющие управления ветеринарии производили контроль на производстве в одном из предприятий Уфы. В ходе проверки они все-таки нашли нарушение, а если быть точнее то достаточно опасную бактерию listeria, которая опасна не только для животных, но и для человека.