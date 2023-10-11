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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 11:59

ДНК свиньи обнаружили в продающейся в Башкирии халяльной колбасе

Просто кошмар: что нашли в халяльной колбасе, которая продаётся в Башкирии

11 октября 2023, 10:54
Фото: 1MI

ДНК свиньи обнаружили в продающейся в Башкирии халяльной колбасе

Роспотребнадзор вынес предупреждения

При проведении анализа была обнаружена ДНК свиньи в колбасных изделиях, помеченных как «халяль», трех компаний — СППК «Дары Урала», ООО «Челны-мясо» и ОАО «Царицыно». На этикетках колбасы были указаны ингредиенты из конины, говядины и птицы, однако свинина по определению не должна содержаться в этих продуктах.

Данные лабораторного исследования были проведены Центром гигиены и эпидемиологии. Выявленные нарушения квалифицированы как «фальсификация готовой мясной продукции».

Роспотребнадзор направил предупреждения компаниям-производителям.

Ранее Mkset сообщал об опасной бактерии, которую обнаружили в халяльном жире. Проверяющие управления ветеринарии производили контроль на производстве в одном из предприятий Уфы. В ходе проверки они все-таки нашли нарушение, а если быть точнее то достаточно опасную бактерию listeria, которая опасна не только для животных, но и для человека.

#Общество#Башкирия#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Роспотребнадзор Башкирии
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