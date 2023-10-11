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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Рейс из Уфы в Красноярск был задержан на 8 часов по технической причине

Почти 100 пассажиров попали в «ловушку» в аэропорту Уфы: что произошло

11 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI

Рейс из Уфы в Красноярск был задержан на 8 часов по технической причине

Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Рейс № A4-521 авиакомпании «Азимут» из Уфы в Красноярск задержался на более чем 8 часов. По предварительным данным, задержка произошла 11 октября, самолет должен был вылететь в 06:10, однако вылет был перенесен на 14:28 по местному времени из-за технической причины.

В ведомстве подчеркнули, что на рейс было зарегистрировано 93 пассажира, и что авиакомпания предоставляла им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами во время ожидания. Важно отметить, что не было никаких жалоб и обращений со стороны пассажиров.

Ранее Mkset сообщал, что вылет самолета из Уфы в Екатеринбург был задержан на девять часов. Перенос рейса № WZ-1026 сообщением Уфа — Екатеринбург (авиакомпания Red Wings) связан с техническими сложностями. Оказывается, подготовка воздушного судна «Сухой Суперджет» заняла больше времени, чем планировалось.

#Общество#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Задержка рейсов#Виалина Ахсанова#Задержка самолёта
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