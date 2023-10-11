Почти 100 пассажиров попали в «ловушку» в аэропорту Уфы: что произошло

В ведомстве подчеркнули, что на рейс было зарегистрировано 93 пассажира, и что авиакомпания предоставляла им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами во время ожидания. Важно отметить, что не было никаких жалоб и обращений со стороны пассажиров.