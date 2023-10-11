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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Пилот вылетавшего в Уфу самолёта сделал заявление и прервал взлет

Пилот вылетавшего в Уфу самолёта сделал заявление и прервал взлет

11 октября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Капитан ВС обнаружил неполадку, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Известно, что сегодня в 04:07 по московскому времени находясь в районе аэродрома Уфа, во время взлета командир Воздушного судна Як-42 сообщил о неполадках с правым двигателем. Несмотря на это, сигнал бедствия не был объявлен.

Пилот принял решение направиться на запасной аэродром в Ижевске. В 04:52 самолет Як-42 с регистрационным номером RA-42401, выполнявший рейс IZA4279 из Уфы в Пермь, благополучно приземлился. Известно, что рейс выполняла авиакомпания «Ижавиа».

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Виалина Ахсанова
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