Пилот вылетавшего в Уфу самолёта сделал заявление и прервал взлет

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Известно, что сегодня в 04:07 по московскому времени находясь в районе аэродрома Уфа, во время взлета командир Воздушного судна Як-42 сообщил о неполадках с правым двигателем. Несмотря на это, сигнал бедствия не был объявлен.
Пилот принял решение направиться на запасной аэродром в Ижевске. В 04:52 самолет Як-42 с регистрационным номером RA-42401, выполнявший рейс IZA4279 из Уфы в Пермь, благополучно приземлился. Известно, что рейс выполняла авиакомпания «Ижавиа».