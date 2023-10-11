Ограничение движения на трассе М-5 в Башкирии: узнали причины

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Башкирии, 12 октября, в районе Аши, в первой половине дня ограничат движение по М-5 из-за проведения буро-разрывных работ. Ограничение будет действовать на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области.
Минтранс РБ сообщает, что закрытие движения продлится с 9 до 14 часов. Ведомство пояснило, что такие меры связаны с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
Для транспорта, включая легковые автомобили, на участке реконструкции региональных дорог от Аши до Миньяра и Сима есть специальная схема объезда. Однако, во время проведения буровзрывных работ, проезд запрещен для тяжелого транспорта, такого как большегрузы и автобусы.