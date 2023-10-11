Ограничение движения на трассе М-5 в Башкирии: узнали причины

Для транспорта, включая легковые автомобили, на участке реконструкции региональных дорог от Аши до Миньяра и Сима есть специальная схема объезда. Однако, во время проведения буровзрывных работ, проезд запрещен для тяжелого транспорта, такого как большегрузы и автобусы.