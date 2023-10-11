Новые троллейбусы в Уфе будут ходить по популярному маршруту

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Стало известно, что новые троллейбусы марки «Горожанин» будут работать на одном из самых популярных маршрутов в Уфе. Девять из них уже выпущены Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в сотрудничестве с Минским автозаводом, и еще шесть ожидаются до 15 октября.
Эти новые троллейбусы будут обслуживать маршрут № 13 «Микрорайон Белореченский — Бульвар Славы», который является одним из самых востребованных у жителей Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том как власти Уфы проверяли один из популярных маршрутов. Они посетили остановки «Юридический институт» и «Хлебозавод №5». Каких-то серьёзных проблем замминистра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов не заметил. Так и сказал: «Не видим проблемы».