Новые троллейбусы в Уфе будут ходить по популярному маршруту

Стало известно, что новые троллейбусы марки «Горожанин» будут работать на одном из самых популярных маршрутов в Уфе. Девять из них уже выпущены Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в сотрудничестве с Минским автозаводом, и еще шесть ожидаются до 15 октября.