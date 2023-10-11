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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Новые троллейбусы в Уфе будут ходить по популярному маршруту

Новые троллейбусы в Уфе будут ходить по популярному маршруту

11 октября 2023, 04:53
Фото: 1MI
Девять из них уже выпущены

Стало известно, что новые троллейбусы марки «Горожанин» будут работать на одном из самых популярных маршрутов в Уфе. Девять из них уже выпущены Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в сотрудничестве с Минским автозаводом, и еще шесть ожидаются до 15 октября.

Эти новые троллейбусы будут обслуживать маршрут № 13 «Микрорайон Белореченский — Бульвар Славы», который является одним из самых востребованных у жителей Уфы.

Ранее Mkset сообщал о том как власти Уфы проверяли один из популярных маршрутов. Они посетили остановки «Юридический институт» и «Хлебозавод №5». Каких-то серьёзных проблем замминистра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов не заметил. Так и сказал: «Не видим проблемы».

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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