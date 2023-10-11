МСП теперь доступны микрозаймы онлайн по единому сокращенному пакету документов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:14
Благодаря сервису «Подбор и получение микрофинансирования», заработавшему на базе цифровой платформы МСП.РФ, от государства можно получить финподдержку на льготных условиях. Первые пользователи сервиса, в числе которых владельцы предприятий гостиничного бизнеса, производственных компаний, заведений общественного питания и торговых организаций, уже оформили 42 займа на общую сумму 128 млн рублей, пишет tass.ru.
Новый сервис позволяет владельцам малого и среднего бизнеса оформить заем, загрузив единый сокращенный (в некоторых российских регионах — вдвое) пакет документов. Их рассмотрение производится в сроки, не превышающие пяти календарных дней. Клиентам предоставляется исчерпывающий список оснований для отказа с указанием причин. Заявки принимаются в режиме онлайн — таким образом, клиентам даже не нужно посещать офис государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Отследить статус заявки также можно на сайте. Предпринимателя автоматически проверяют на стоп-факторы с применением информации цифрового профиля, включающего 1200 бизнес-параметров.
Согласно заявлению Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, владельцы малых и средних предприятий теперь смогут получать микрозаймы онлайн по сокращенному и стандартному для всех субъектов федерации пакету документов и бизнес-процессов. Причем это будет происходить в кратчайшие сроки и с объяснением причины в случае отказа в выдаче микрокредита. Российские бизнесмены от Калининграда до Владивостока теперь находятся в равных условиях при оформлении микрозаймов.
В числе прочего глава Корпорации МСП упомянул, что в регионах крупнейшие государственные МФО уже работают над планированием микрокредитования организаций посредством нового интернет-сервиса. В частности, в Удмуртии, Татарстане и Башкирии, а также в Иркутской и Саратовской областях владельцам МСП планируют выдать до конца года в рамках микрозаймов не менее 1 млрд рублей.
Благодаря включению государственных МФО в состав участников НГС, координируемой Корпорацией МСП, удалось внести изменения в их деятельность, и оформление микрозаймов стало происходить в упрощенном режиме.
136 ГМФО в 84 регионах Российской Федерации, из которых 92 являются региональными, а 44 — муниципальными организациями, находятся в настоящее время в сфере мониторинга корпорации. Минэкономразвития является создателем ГМФО, сформированных для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Оно же координирует их деятельность. Муниципалитеты и регионы являются их учредителями. В ГМФО доступно оформление займов на сумму не более 5 млн рублей на срок три года и менее по сниженным ставкам. Средневзвешенная ставка на 2023 год равна 5,8%.
Модернизация системы кредитования предпринимательства включена в перечень задач, выполняемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Проект реализуется под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.