МСП теперь доступны микрозаймы онлайн по единому сокращенному пакету документов

136 ГМФО в 84 регионах Российской Федерации, из которых 92 являются региональными, а 44 — муниципальными организациями, находятся в настоящее время в сфере мониторинга корпорации. Минэкономразвития является создателем ГМФО, сформированных для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Оно же координирует их деятельность. Муниципалитеты и регионы являются их учредителями. В ГМФО доступно оформление займов на сумму не более 5 млн рублей на срок три года и менее по сниженным ставкам. Средневзвешенная ставка на 2023 год равна 5,8%.