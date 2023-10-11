Медведев озвучил приоритеты «Единой России» в бюджете на ближайшие 3 года

На сегодняшний день в рамках народной программы в Башкортостане реализуется 38 проектов, из которых 23 — федеральные. Активно ведется работа по капитальному ремонту школ, большое внимание уделяется вопросам благоустройства территорий не только в крупных городах, но и в сельских поселениях. Значительная работа ведется по части строительства и обновления инженерных коммуникаций, появляются новые жилые микрорайоны и объекты социального значения. Народная программа затрагивает все направления, влияющие на качество жизни людей, поэтому наши сторонники, активисты посещают города и районы республики, общаются с жителями и, конечно, отслеживают процессы, связанные с реализацией проектов на местах. Также хочу добавить, что в Республике Башкортостан достаточно активно продолжается поддержка проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и программы «Реальные дела», в рамках которой, согласно реестру наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, на 2023 год в работу принято 778 наказов. Все они лягут в основу работы депутатского корпуса Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва», — сказал Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».