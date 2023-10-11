Медведев озвучил приоритеты «Единой России» в бюджете на ближайшие 3 года

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Председателем встречи был Дмитрий Медведев. В обсуждении приняли участие главы министерств, координаторы народной программы ЕР и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
По словам Дмитрия Медведева, в 2024 году расходы на социальную политику в бюджете вырастут на 7,7 процента. Они составят более 20 триллионов рублей, пишет rostovgazeta.ru.
Медведев подчеркнул, что сейчас задача заключается в том, чтобы полностью профинансировать все социальные обязательства, которые заложены в главном документе партии.
В числе важных приоритетов ЕР в бюджете — обеспечение фронта всем необходимым, поддержка Вооруженных сил России, участников спецоперации и их семей.
Другие приоритеты партии также должны найти отражение в проекте бюджета на ближайшие три года, сказал Медведев. При этом он отдельно упомянул финансирование госпрограммы по развитию села.
«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиарда рублей на трёхлетку», — поделился Дмитрий Медведев.
В проекте бюджета партия предусмотрела финансирование таких отраслей, как образование, социальная политика и здравоохранение.
По словам главы Минфина России Антона Силуанова, рост номинальных зарплат бюджетников в 2024 году — почти 10 процентов. Помимо этого, предусматривается индексация материнского капитала и социальных обязательств. По словам министра, в 2024 году средний размер пенсии будет составлять 23 244 рубля. Заложены средства и для повышения минимального размера оплаты труда. Помимо этого, глава министерства напомнил об обязательствах по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка десяти миллионов детей.
На модернизацию центров занятости планируется выделить 10,5 миллиарда рублей.
Во время своего выступления на заседании Андрей Турчак рассказал о промежуточных итогах реализации положений народной программы партии — за первые шесть месяцев 2023 года они были выполнены на 53 процента, а всего с момента начала ее реализации в стране было создано и модернизировано свыше восьми с половиной тысяч объектов социального назначения. Средства на строительство кампусов и ремонт вузов также были учтены.
На новые регионы народная программа ЕР начала распространяться с июня 2023 года. В рамках ее реализации было восстановлено две с половиной тысячи жилых многоквартирных домов и свыше 150 социальных объектов. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
«Безусловно, реализация народной программы партии позволяет увеличить масштабы разрешаемых вопросов и более точечно реагировать на потребности наших граждан.
На сегодняшний день в рамках народной программы в Башкортостане реализуется 38 проектов, из которых 23 — федеральные. Активно ведется работа по капитальному ремонту школ, большое внимание уделяется вопросам благоустройства территорий не только в крупных городах, но и в сельских поселениях. Значительная работа ведется по части строительства и обновления инженерных коммуникаций, появляются новые жилые микрорайоны и объекты социального значения. Народная программа затрагивает все направления, влияющие на качество жизни людей, поэтому наши сторонники, активисты посещают города и районы республики, общаются с жителями и, конечно, отслеживают процессы, связанные с реализацией проектов на местах. Также хочу добавить, что в Республике Башкортостан достаточно активно продолжается поддержка проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, и программы «Реальные дела», в рамках которой, согласно реестру наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, на 2023 год в работу принято 778 наказов. Все они лягут в основу работы депутатского корпуса Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва», — сказал Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».