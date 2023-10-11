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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Парк «Нефтехимиков» в уфимской Черниковке откроют в 2024 году

Известна дата открытия парка «Нефтехимиков» в Уфе

11 октября 2023, 12:27
Фото: Midjourney

Парк «Нефтехимиков» в уфимской Черниковке откроют в 2024 году

Об этом сообщил мэр Уфы в своих социальных сетях.

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев объявил, что реконструкция парка культуры и отдыха «Нефтехимиков» в Калининском районе Уфы будет завершена в 2024 году. Это стало известно из его сообщения на личной странице в социальных сетях.

На данный момент активно проводится второй этап реконструкции парка. Ведутся работы по устройству дорожек из брусчатки, прокладыванию коммуникаций и установке опор освещения. Скоро на территории появятся скамейки и урны.

В своем сообщении мэр также отметил, что на озере «Теплом» активно идут работы по озеленению, а также ведется устройство террасной доски.

Напомним, что полная стоимость реконструкции парка Нефтехимиков в Уфе составила 700 млн рублей. Также, 12 июня торжественно открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Парк
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