Известна дата открытия парка «Нефтехимиков» в Уфе

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Глава городской администрации Ратмир Мавлиев объявил, что реконструкция парка культуры и отдыха «Нефтехимиков» в Калининском районе Уфы будет завершена в 2024 году. Это стало известно из его сообщения на личной странице в социальных сетях.
На данный момент активно проводится второй этап реконструкции парка. Ведутся работы по устройству дорожек из брусчатки, прокладыванию коммуникаций и установке опор освещения. Скоро на территории появятся скамейки и урны.
В своем сообщении мэр также отметил, что на озере «Теплом» активно идут работы по озеленению, а также ведется устройство террасной доски.
Напомним, что полная стоимость реконструкции парка Нефтехимиков в Уфе составила 700 млн рублей. Также, 12 июня торжественно открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей.