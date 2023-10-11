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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Абхазия планирует установить прямое авиасообщение между Сухумом и Уфой

Из Уфы откроются новые прямые перелеты на Черное море

11 октября 2023, 13:02
Фото: 1MI

Абхазия планирует установить прямое авиасообщение между Сухумом и Уфой

Известны детали

Президент Абхазии уверен, что открытие Сухумского аэропорта значительно увеличит количество туристов из Башкортостана, желающих посетить республику.

Ответив на издание «Башинформ», Аслан Бжания выразил свою полную уверенность в скором открытии аэропорта в Сухуме и большом интересе к установлению прямых авиарейсов между Уфой и Сухумом.

Ранее СМИ сообщали, что ремонт Сухумского аэропорта планируется завершить к концу 2024 года, после чего будет принят первый рейс. В ремонтные работы вовлечена российская компания, выигравшая тендер.

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