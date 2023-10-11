Из Уфы откроются новые прямые перелеты на Черное море

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Президент Абхазии уверен, что открытие Сухумского аэропорта значительно увеличит количество туристов из Башкортостана, желающих посетить республику.
Ответив на издание «Башинформ», Аслан Бжания выразил свою полную уверенность в скором открытии аэропорта в Сухуме и большом интересе к установлению прямых авиарейсов между Уфой и Сухумом.
Ранее СМИ сообщали, что ремонт Сухумского аэропорта планируется завершить к концу 2024 года, после чего будет принят первый рейс. В ремонтные работы вовлечена российская компания, выигравшая тендер.